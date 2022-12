La CFTC enchaîne avec de nouvelles accusations contre Bankman-Fried

Les accusations continuent de s’accumuler contre le co-fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, la Commodity Futures Trading Commission dévoilant mardi de nouvelles accusations contre l’ancien cryptomilliardaire, alléguant que FTX a mélangé les fonds des clients et que Bankman-Fried a violé la loi sur les échanges de marchandises.

Suivez le blog en direct de CNBC couvrant l’audience de mardi sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX devant le House Financial Services Committee. actualités liées à l’investissement

Les accusations sont intervenues quelques instants avant que les procureurs du district sud de New York ne dévoilent les accusations criminelles contre Bankman-Fried, qui languit dans la prison des Bahamas après avoir été arrêté lundi soir par les forces de l’ordre.

Le dossier de la CFTC allègue qu’Alameda Research, le fonds spéculatif de Bankman-Fried, a eu accès à “8 milliards de dollars de fonds clients”, dans un compte nominalement sur les livres FTX mais contrôlé et au nom d’Alameda.

Depuis la création même de FTX en 2019, la CFTC allègue qu’Alameda “a accédé et utilisé les fonds des clients FTX pour les propres opérations et activités d’Alameda, y compris pour financer ses activités de négociation, d’investissement et d’emprunt/prêt”.

Le dossier de la CFTC fait écho aux accusations que la SEC a dévoilées plus tôt mardi, selon lesquelles Bankman-Fried exploitait son empire comme une fraude “dès le début”.

FTX a permis à Alameda d’accéder à des quantités massives de liquidités, soutenant les paris risqués sur les crypto-actifs et les dérivés. Alameda a reçu le statut de nation favorisée et une exemption des protocoles de gestion automatique des risques d’Alameda, qui agissaient de la même manière qu’un appel de marge automatique et liquidaient une position client normale de manière algorithmique.

Alameda n’avait pas une telle limitation sur ses métiers, par conception.

“Sous la direction de Bankman-Fried, les dirigeants de FTX ont créé des fonctionnalités dans le code sous-jacent de FTX qui ont permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX”, a allégué la CFTC.

Le processus de découverte financière a mis au jour cette “porte dérobée” dans les livres de FTX qui a été créée avec un logiciel sur mesure, selon sources parlant à Reuters. Ils ont ensuite décrit cela comme un moyen pour l’ex-PDG Bankman-Fried d’apporter des modifications au dossier financier de l’entreprise sans signaler la transaction en interne ou en externe. Ce mécanisme aurait théoriquement pu, par exemple, empêcher les transferts de plusieurs milliards de dollars à Alameda d’être signalés à son équipe de conformité interne ou à des auditeurs externes.

Reuters a déclaré que Bankman-Fried avait catégoriquement nié la mise en œuvre d’une soi-disant porte dérobée.

“Les dirigeants de FTX Trading ont également créé d’autres exceptions aux processus standard de FTX qui ont permis à Alameda d’avoir un avantage injuste lors des transactions sur la plate-forme, y compris des délais d’exécution plus rapides et une exemption du processus distinctif de gestion des risques d’auto-liquidation de la plate-forme”, lit-on dans la déclaration du CFTC.