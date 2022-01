La certification révèle que la série Galaxy S22 sera livrée avec une charge de 45 W après tout

Nous avons rencontré plusieurs rapports sur les vitesses de charge de la gamme Samsung Galaxy S22 depuis l’année dernière, certains affirmant que les téléphones S22 s’en tiendraient à une charge de 25 W, tandis que d’autres ont affirmé que la série S22 marquerait le retour de la vitesse de 45 W aux produits phares du Galaxy S. Le 3C chinois a même certifié le S22 (SM-S9010), le S22+ (SM-S9060) et le S22 Ultra (SM-S9080) avec une charge de 25 W, mais le DEMKO du Danemark a certifié les modèles Plus et Ultra avec une charge de 45 W.

Cela suggère que le Galaxy S22+ (SM/S906E/DS, SM-906E, SM-S9060) et le S22 Ultra (SM-S908E/DS, SM-908E, SM-S9080, SC-52C, SCG14) auront des vitesses de charge différentes dans différentes régions, mais le modèle vanilla (SM-S901E/DS, SM-901E, SM-S9010, SC-51C, SCG13) n’ira que jusqu’à 25 W, peu importe où vous l’achetez.









Samsung Galaxy S22 • Samsung Galaxy S22+ • Samsung Galaxy S22 Ultra

L’autorité de certification danoise ne nous parle pas des batteries de ces smartphones. Cependant, une fuite récente a révélé que le S22 embarquerait une batterie de 3 700 mAh tandis que les S22+ et S22 Ultra seront livrés avec des cellules de 4 500 mAh et 5 000 mAh, respectivement.

La fuite a également révélé le reste des spécifications du trio S22 ainsi que les prix et la disponibilité. Vous pouvez vous diriger par ici pour plus de détails.

Samsung n’a encore rien divulgué sur la série Galaxy S22, mais la société organise un événement Galaxy Unpacked le 9 février où elle devrait dévoiler les smartphones Galaxy S22 et la série Galaxy Tab S8.

Passant par