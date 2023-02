La certification Honor Magic5 confirme la vitesse de charge de 66 W

Nous avons une autre liste de certification pour le prochain produit phare Honor Magic5 qui confirme que le téléphone apportera une charge rapide de 66 W selon l’agence chinoise 3C. La nouvelle liste pour le Honor Magic5 (PGT-AN00) montre que l’appareil prendra en charge jusqu’à 66 W de charge filaire (11 V/6 A) via son chargeur fourni. Il s’agit de la même vitesse que son prédécesseur Magic4, alors que nous nous attendons à ce que les modèles haut de gamme Magic5 Pro et Magic5 Ultimate atteignent 100 W ou plus.







Certification Honor Magic5 sur la base de données 3C

Honor devrait lancer sa gamme Magic5 le 27 février au MWC Barcelona. D’après les rumeurs précédentes on devrait voir pas moins de quatre modèles dont Magic5 Lite, Magic5, Magic5 Pro et Magic5 Ultimate.







Honor Magic5 a fui les rendus

Le modèle Lite devrait être lancé avec le chipset Snapdragon 695 tandis que les autres devraient porter le SoC phare Snapdragon 8 Gen 2. Ailleurs, les Magic5 Pro et Ultimate apporteraient des caméras quad 50MP.

Via