La certification électorale évite le chaos, sauf en Arizona

SANTA FE, NM (AP) – La certification des résultats des élections de mi-mandat de cette année semble se dérouler sans heurts avec peu de controverse à travers le pays, un petit comté de l’Arizona étant une rare exception, apaisant les craintes que les commissions locales consommées par des discussions sur des complots électoraux ne créent chaos en refusant de valider la volonté des électeurs.

L’action a été ordonnée même dans les endroits où les soupçons concernant l’équité des élections étaient profonds et ont conduit à des affrontements amers lors de réunions publiques locales.

Au Nevada, un État qui a été un foyer d’accusations de complot électoral et de mouvements pour abandonner les machines à voter en faveur du comptage manuel de tous les bulletins de vote, les 17 comtés ont respecté la date limite du vendredi soir pour certifier les résultats des élections.

Dans le comté rural d’Elko, la commission du comté a certifié à l’unanimité les résultats quelques semaines seulement après avoir mis en doute la fiabilité des machines à voter et exprimé son soutien au dépouillement manuel de tous les bulletins de vote.

Les commissaires ont félicité le greffier du comté Kris Jakeman pour un audit post-électoral qui comprenait des décomptes manuels aléatoires confirmant les résultats des tabulateurs automatiques. Certains commissaires avaient regardé l’audit et déclaré qu’il avait contribué à dissiper une partie de leur scepticisme.

« J’ai beaucoup appris cette année », a déclaré le commissaire Delmo Andreozzi. “Et j’apprécie la volonté de chacun de m’aider à m’éduquer et à m’aider à devenir plus conscient de l’ensemble du processus.”

C’était à peu près la même histoire au Nouveau-Mexique, où plusieurs commissions de comté rurales ont été soumises à d’intenses pressions de la part de certains résidents pour rejeter la certification depuis les élections primaires de l’État en juin.

Dans le comté d’Otero, où une crise s’est produite cet été lorsque les commissaires ont initialement refusé la certification après la primaire, les résultats des élections générales ont été certifiés cette semaine par un vote unanime sans drame.

“Au fond de mon cœur, je pense que le comté d’Otero fait du bon travail”, a déclaré la présidente de la Commission, Vickie Marquardt. “Je n’ai aucune raison de ne pas certifier cette élection.”

Dans un autre comté rural du Nouveau-Mexique, où une foule livide en juin a réprimandé les commissaires de comté comme des «lâches» et des «traîtres» alors qu’ils certifiaient les résultats primaires, la salle s’est tue cette semaine alors que le conseil entièrement républicain s’est penché sur les décomptes des votes et les signatures de juges du scrutin. Les commissaires ont parsemé les responsables électoraux du comté de Torrance de questions avant de voter 3-0 pour certifier.

La commission avait passé des mois à répondre aux doutes sur les systèmes de vote avec un recomptage manuel des bulletins de vote primaires et des invitations à assister à des tests de sécurité des machines à compter les bulletins de vote.

« Je ne vois aucune anomalie, commissaires. Êtes-vous?” Le président de la commission républicaine, Ryan Schwebach, a déclaré à ses collègues. Il a été réélu au poste local avec environ les deux tiers des voix, battant un challenger qui a déclaré que les machines de comptage des votes ne sont pas dignes de confiance. Tous les comtés sauf un du Nouveau-Mexique ont certifié les votes cette semaine.

Des manifestants axés sur le complot se sont rassemblés vendredi devant une réunion du conseil électoral à Reno, Nevada, avec des pancartes indiquant «Ne certifiez pas avant le décompte manuel» et «Nous, le peuple, exigeons un décompte manuel». Malgré les protestations, la commission du comté de Washoe a voté 4-1 pour certifier les résultats.

La commissaire du comté Jeanne Herman, qui représente la partie la plus rurale du comté, qui s’étend au nord jusqu’à la frontière avec l’Oregon, a exprimé le seul vote dissident. Elle a fait une tentative infructueuse plus tôt cette année pour pousser un paquet de réformes électorales qui, entre autres, aurait posté des troupes de la Garde nationale dans les bureaux de vote et s’est appuyé presque exclusivement sur des bulletins de vote papier.

Christiane Brown, une militante du contrôle des armes à feu de Reno, a déclaré à la commission que le système avait fonctionné cette année, et même la plupart des candidats qui avaient adopté les mensonges des élections de 2020 ont reconnu leur défaite.

“Nier les résultats ne les change pas”, a-t-elle déclaré. « Le peuple a rejeté les mensonges, la désinformation, l’intimidation et l’ignorance, ainsi que la haine. Les électeurs se sont exprimés, le système a fonctionné et la primauté du droit a été respectée.

En Arizona, les 15 comtés de l’État commencent à peine à certifier leurs résultats électoraux et ont jusqu’au 28 novembre pour faire leur démarchage et envoyer le décompte final des votes au secrétaire d’État. Kari Lake, la républicaine qui a perdu la course au poste de gouverneur, a refusé de concéder et dans une vidéo de jeudi, elle a déclaré qu’elle avait une équipe d’avocats examinant si les problèmes du jour du scrutin aux urnes avaient privé certains électeurs de leurs droits.

Les deux républicains qui contrôlent le conseil d’administration du comté de Cochise, dans le sud-est de l’Arizona, ont retardé leur certification vendredi soir après avoir entendu un trio de théoriciens du complot qui soutiennent que les machines de comptage des votes ne sont pas certifiées. Le conseil a ignoré le témoignage du directeur des élections de l’État, qui a déclaré que l’affirmation était fausse.

Le conseil d’administration a reporté le vote jusqu’à la date limite du 28 novembre, affirmant qu’il voulait voir des preuves et les faire évaluer par les trois hommes. Le directeur des élections de l’État, Kori Lorick, a menacé de poursuites judiciaires “pour obliger à se conformer” et s’assurer que les votes d’environ 46 000 habitants étaient bien signalés.

L’État est sur le point de certifier les résultats des 15 comtés le 5 décembre, une décision nécessaire avant qu’un recomptage puisse avoir lieu dans la course au poste de procureur général de l’État, qui est trop proche pour être appelée.

En vertu de la loi de l’Arizona, le seul rôle des conseils de comté élus est d’accepter les chiffres tels qu’ils sont comptabilisés par leurs services électoraux. S’ils refusent de le faire, soit le secrétaire d’État, soit un candidat intenterait une action en justice.

La certification électorale est apparue comme un problème après l’élection présidentielle de 2020 dans le Michigan, où Trump et ses alliés ont fait pression sur les républicains à la fois sur le conseil de certification de l’État et sur celui du comté de Wayne, qui comprend Detroit. Les résultats, montrant le démocrate Joe Biden remportant l’État par 154 000 voix, ont finalement été certifiés.

La greffière de Detroit, Janice Winfrey, a déclaré que son bureau ne prévoyait aucun problème avec la certification des élections générales du 8 novembre. Vendredi à midi, 71 des 83 comtés de l’État avaient des résultats certifiés.

“Plus de citoyens du Michigan ont voté que jamais lors d’une élection de mi-mandat, et maintenant les commissions de démarchage bipartites à travers l’État certifient les résultats conformément à la loi de l’État”, a déclaré le secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson. “Nous sommes optimistes que tous les solliciteurs continueront de faire preuve de ce niveau de professionnalisme et d’engagement à défendre la volonté des électeurs.”

Sonner a rapporté de Reno, Nevada. Les rédacteurs d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta, Ken Ritter à Las Vegas, Gabe Stern à Reno ; et Corey Williams à Detroit ont contribué à ce rapport.

Morgan Lee et Scott Sonner, Associated Press