La certification des élections retarde peu, mais un “test” pour 2024

Avant novembre, les responsables électoraux se sont préparés à la possibilité que les républicains qui ont adopté les mensonges de l’ancien président Donald Trump sur la fraude électorale contestent le verdict des électeurs en refusant de certifier les résultats.

Trois semaines après la fin du vote, de tels défis se déroulent dans seulement deux États, l’Arizona et la Pennsylvanie, où les démocrates ont remporté les courses de renom pour le gouverneur et le Sénat américain.

Les experts juridiques prédisent que les candidatures sont vouées à l’échec car les organes gouvernementaux locaux n’ont généralement pas la possibilité de voter contre la certification des résultats de leurs élections. Cela reflète également la capacité limitée des théoriciens du complot électoral à perturber les élections de mi-mandat. Un comté rural de l’Arizona a suscité des contestations judiciaires après son refus de certifier, mais un autre flirtant avec le blocage de la certification a reculé au milieu de menaces juridiques.

En Pennsylvanie, une poignée des 67 comtés de l’État ont retardé la certification en raison des recomptages exigés par les théoriciens du complot locaux dans des circonscriptions dispersées. Mais dans la plupart des États, la certification s’est bien déroulée.

“Avant le jour du scrutin, je pensais que les républicains exploiteraient le processus de certification pour saper les résultats des élections”, a déclaré Marc Elias, un avocat démocrate qui a intenté une action en justice pour obliger le seul comté de l’Arizona à certifier.

Qu’il n’y ait jusqu’à présent qu’un seul comté qui retarde dans cet important État du champ de bataille, où les candidats républicains qui ont nié la victoire de Joe Biden dans la course présidentielle de 2020 se sont présentés sans succès pour le poste de gouverneur et de secrétaire d’État, est “une bonne nouvelle et un peu une surprise”, Elias a dit.

Le résultat est le reflet de la diminution des opportunités que les théoriciens du complot électoral ont pour contrôler les élections après qu’un certain nombre de leurs candidats ont été mis en déroute lors d’élections à l’échelle de l’État pour des postes de supervision du vote. Ils se retrouvent en grande partie avec une empreinte croissante dans les comtés ruraux conservateurs. Pourtant, cela suffit à causer des maux de tête pour avoir certifié les résultats des élections à l’échelle de l’État, ce qui soulève des inquiétudes quant à la façon dont les comtés ruraux pourraient réagir après la prochaine élection présidentielle.

“C’est l’un des rares endroits où les négationnistes électoraux disposent d’un levier de pouvoir”, a déclaré Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Los Angeles, à propos des organes politiques locaux chargés de certifier les résultats des élections dans la plupart des États. “C’est un bon test pour 2024, montrant aux tribunaux d’État qu’ils vont devoir intervenir.”

Le mouvement qui embrasse les mensonges de Trump sur le vote espérait avoir beaucoup plus de leviers après novembre. Les candidats qui ont soutenu les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 se sont présentés aux postes les plus élevés avec pouvoir sur le vote des États – y compris le secrétaire d’État, qui dans la plupart des États est le poste électoral le plus élevé – dans cinq des six États swing qui ont été la clé de la perte de Trump en 2020. Ils ont perdu toutes les courses dans chacun de ces États.

En 2020, Trump a tenté en vain d’amener les gouverneurs et secrétaires d’État républicains à annuler leurs propres électeurs et à le déclarer vainqueur de certains des États remportés par Biden. Avec 2024 à l’horizon, Trump a désormais moins de responsables dans son parti à faire pression s’il devient le candidat.

Une démocrate, la secrétaire d’État Katie Hobbs, a battu la républicaine Kari Lake, soutenue par Trump, dans la course au poste de gouverneur de l’Arizona, la faisant sortir de la catégorie GOP, et une démocrate a également remporté la course pour remplacer Hobbs. Un démocrate a vaincu un théoricien du complot électoral candidat au poste de secrétaire d’État du Nevada, déplaçant un autre bureau électoral de l’État pivot du GOP.

Au niveau local, le tableau est plus flou. Il existe plus de 10 000 bureaux électoraux locaux dans le pays qui suivent les directives établies par les secrétaires d’État ou d’autres agences que leurs États désignent comme les principales autorités électorales. C’est là que les théoriciens du complot ont gagné au moins quelques nouveaux bureaux et ont toujours le pouvoir de perturber les débats.

Lors de la primaire de juin au Nouveau-Mexique, le comté rural d’Otero a refusé de certifier les résultats de son élection, empêchant l’État d’officialiser les gagnants jusqu’à ce que la Cour suprême de l’État lui ordonne d’agir. Cela a établi un modèle dont les avocats électoraux craignaient qu’il ne soit largement reproduit dans les semaines suivant les élections de mi-mandat. Mais cette fois, même Otero a certifié ses gagnants sans se plaindre.

Dans le Michigan, où une liste de théoriciens du complot électoral du GOP a été battue lors de courses à l’échelle de l’État, la candidate républicaine au poste de secrétaire d’État, Kristina Karamo, a imploré le conseil bipartite des solliciteurs de l’État de ne pas certifier l’élection lors d’une audience plus tôt cette semaine. Karamo a insisté sur le fait qu’il y avait eu une fraude généralisée, même si elle a perdu sa course contre le secrétaire d’État démocrate Jocelyn Benson de plus de 13 points de pourcentage.

Tony Daunt, le président républicain du conseil de certification, a répondu en fustigeant les candidats qui “alimentent ces absurdités” en faisant “des affirmations qui excitent tout le monde parce que c’est un gain à court terme pour eux, et c’est dangereux pour notre système”. Le conseil a certifié l’élection à l’unanimité.

En Pennsylvanie, le problème de certification le plus important est survenu dans le comté de Luzerne, au nord de Philadelphie, qui a voté pour Trump de 14 points de pourcentage en 2020. Les commissaires du comté ont retardé la certification des élections lundi après qu’un démocrate s’est abstenu de voter à la suite d’un fiasco le jour du scrutin dans lequel le bureau électoral n’avait plus de bulletins de vote.

Mais le démocrate, Daniel Schramm, a déclaré plus tard aux journalistes qu’il voterait pour certifier mercredi, après avoir eu le temps de confirmer que la faute n’avait privé aucun électeur de son droit de vote. La certification est retardée dans quelques autres comtés après que les comités républicains locaux et les électeurs ont demandé des recomptages.

En Arizona, les deux républicains de la commission de comté de trois membres du comté de Cochise ont dépassé la date limite de certification de lundi, affirmant qu’ils avaient besoin de plus d’informations sur la certification des tabulateurs de vote, même s’il n’y a eu aucun problème avec le vote ou le dépouillement des bulletins de vote dans leur comté.

Le bureau du secrétaire d’État a intenté une action en justice, affirmant qu’il doit certifier les élections de l’État d’ici le 8 décembre. Si Cochise, qui a voté pour Trump en 2020 de près de 20 points de pourcentage, refuse d’inclure son électorat conservateur dans le total et qu’un tribunal ne le fait pas. Ne pas le forcer, cela changerait le décompte de l’un des sièges du Congrès de l’État d’être remporté de justesse par un républicain à être pris de justesse par un démocrate.

“Le seul effet légal que cela a est de priver de leurs droits de vote tous leurs électeurs”, a déclaré David Becker du Center for Election Innovation.

Les efforts pour retarder la certification sont dangereux même s’ils sont voués à l’échec, ont déclaré Becker et d’autres. Ils continuent de semer le mécontentement et la méfiance à l’égard du vote et de la démocratie.

David Levine, un ancien responsable électoral qui est membre de l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie, a noté que les théories du complot sur les élections ont atteint un tel paroxysme en Arizona que Bill Gates, le président républicain de la commission du comté de Maricopa, qui comprend Phoenix . a reçu une sécurité supplémentaire du shérif local.

“Lorsque vous donnez une légitimité à des accusations sans fondement sur le processus électoral, on craint que cela ne se produise davantage”, a déclaré Levine.

Le comté de Maricopa, qui comprend Phoenix, a certifié ses résultats électoraux lundi, après que des dizaines de participants ont demandé au conseil de ne pas le faire. Certains se sont plaints de dysfonctionnements d’imprimantes dans le comté, le plus peuplé de l’État, qui ont conduit à la confusion et à de longues files d’attente le jour du scrutin – même si les responsables de Maricopa ont déclaré que tout le monde avait la possibilité de voter et que tous les bulletins de vote légaux étaient comptés.

Dans d’autres comtés, des militants se sont également prononcés contre la certification, mais sans succès. Dans le comté de Yavapai, au nord de Phoenix, une femme qui s’appelait Nancy Littlefield, portant un sweat à capuche orné du drapeau américain, a clairement indiqué qu’une partie de ses objections était due au fait qu’elle n’aimait tout simplement pas le résultat des élections.

Elle a exhorté les membres du conseil d’administration de Yavapai à ne pas certifier le vote parce que “j’ai quitté la Californie pour pouvoir être libre et vivre ma vie et faire entendre ma voix”.

___

les rédacteurs de l’Associated Press Joey Cappelletti à Lansing, Michigan ; Jonathan J. Cooper et Anita Snow à Phoenix ; Christina A. Cassidy à Atlanta; et Mark Scolforo à Harrisburg, Pennsylvanie, ont contribué à ce rapport.

Nicholas Riccardi, Associated Press