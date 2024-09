La certification des élections du 6 janvier prochain bénéficiera de mesures de sécurité supplémentaires pour éviter une nouvelle émeute

WASHINGTON — Dans un effort pour empêcher une autre émeute comme celle du 6 janvier 2021Le secrétaire à la Sécurité intérieure a désigné le décompte des voix et la certification de l’élection présidentielle par le Congrès comme un événement de sécurité nationale spécial supervisé par les services secrets.

Les conventions nationales des deux partis politiques, l’investiture présidentielle et l’Assemblée générale de l’ONU portent déjà cette désignation, mais c’est la première fois que le décompte des voix et la certification du 6 janvier la reçoivent.

Les services secrets ont déclaré Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas Cette désignation fait suite à une demande du maire de Washington, DC. Cette décision signifie qu’il s’agit d’événements particulièrement médiatisés qui pourraient être des cibles pour les terroristes ou les criminels.

Les services secrets sont chargés de gérer la sécurité de tels événements dans le cadre d’un processus de planification qui démarre plusieurs mois à l’avance. Un comité de pilotage pour la certification du 6 janvier a été formé et commencera à se réunir dans les semaines à venir, a déclaré le Secret Service.

L’objectif est d’améliorer la planification et la coordination, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources dans l’ensemble du gouvernement fédéral.

« Les événements spéciaux de sécurité nationale sont des événements de la plus haute importance nationale », a déclaré dans un communiqué Eric Ranaghan, l’agent spécial en charge de la Division de protection des dignitaires des services secrets américains. L’agence et ses partenaires « s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre un plan de sécurité complet et intégré pour assurer la sécurité de cet événement et de ses participants », a-t-il déclaré.

Des émeutiers cherchent à renverser les résultats des élections de 2020 est descendu sur Capitol Hill Le 6 janvier 2021, des manifestants ont escaladé des murs, brisé des vitres, battu des policiers et traqué des législateurs dans les couloirs du Congrès. Environ 140 policiers ont été blessés ce jour-là. Un policier s’est effondré et est décédé. Quatre autres se sont suicidés plus tard. Un partisan de Trump qui cherchait à grimper par une fenêtre brisée a été abattu par les autorités.

À la suite des émeutes, 1 500 affaires criminelles ont été portées devant les tribunaux, avec plus de 900 personnes plaidant coupables et environ 200 condamnées.

Le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré jeudi que les démocrates à la Chambre des représentants étaient « déterminés à protéger la démocratie, à organiser des élections libres et équitables et à assurer le transfert pacifique du pouvoir qui débutera le 6 janvier ».

Interrogé sur la nécessité d’une désignation spéciale de sécurité, il a répondu qu’étant donné ce qui s’est passé en 2021, « et le refus de nombreux républicains extrémistes du MAGA d’empêcher qu’une telle chose ne se reproduise… cette désignation par des professionnels de la sécurité nationale semble avoir été nécessaire ».

Il s’agit d’une tâche de grande envergure pour une agence qui lutte pour défendre sa réputation à la suite de la tentative d’assassinat contre le candidat républicain à la présidence Donald Trump le 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie.

Les services secrets ont été critiqués pour ne pas avoir sécurisé le bâtiment sur lequel Thomas Matthew Crooks a grimpé et ouvert le feu pendant que Trump parlait. Une balle a touché Trump à l’oreille. La directrice de l’agence, Kim Cheatle, a démissionné après une audition houleuse au Congrès, et les décisions et la planification de l’agence font l’objet de multiples enquêtes.

___

La journaliste de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce reportage.