La certification de la batterie Galaxy S23 FE suggère une annonce imminente

Le Samsung Galaxy S23 FE tant attendu est un pas de plus vers son lancement, la dernière preuve étant une liste de certification de batterie de Safety Korea. La batterie dans la liste porte le EB-BS711ABY numéro de modèle qui correspond à l’identifiant SM-S711 du Galaxy S23 FE vu par le passé. La cellule de batterie est fabriquée par Amperex mais sa capacité n’est pas divulguée. Les rumeurs de spécifications passées suggèrent une cellule de 4 500 mAh avec une charge de 25 W.







Liste des batteries Samsung EB-BS711ABY

Selon les rumeurs, le Galaxy S23 FE serait lancé avec le chipset Exynos 2200 de Samsung dans le monde, ainsi que 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le dos abritera probablement un appareil photo principal de 50 MP. Le Galaxy S23 FE devrait être lancé avant les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 qui devraient être dévoilés la dernière semaine de juillet, nous devrions donc voir la confirmation officielle de Samsung dans les prochaines semaines.

Source (en coréen) | Via (en néerlandais)