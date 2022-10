La certification 3C révèle la capacité de la batterie de l’Apple AirPods Pro 2

Avec l’annonce de la gamme d’iPhone 14 d’Apple le mois dernier, il a également annoncé la deuxième génération d’AirPods Pro 2. Apple a mentionné les améliorations du nouveau modèle en matière de qualité sonore, les mises à niveau de la suppression du bruit et du son passthrough, et une augmentation de la durée de vie prévue de la batterie des AirPods. Pro. Grâce à une certification 3C, nous savons maintenant exactement combien de capacité de batterie supplémentaire vous trouverez.

Il y a une augmentation de 15 % de la capacité des AirPod individuels. Chacun dispose désormais d’une batterie de 49,7 mAh par rapport aux 43,24 mAh de la première génération. Le boîtier de charge lui-même n’a pas vu une énorme augmentation de sa capacité. En plus de prendre désormais en charge la charge magnétique MagSafe, la batterie a connu une légère augmentation de 4 mAh à 523 mAh dans le boîtier.









Source : 3C via MySmartPrice

Les AirPods Pro de deuxième génération offrent une heure et demie supplémentaire d’endurance (6 heures) en utilisant la suppression du bruit activée, par rapport aux 4,5 heures de la première génération sur une seule charge. Avec le boîtier de charge, les nouveaux AirPods Pro sont annoncés pour durer 30 heures au total avec la suppression du bruit activée. Outre les batteries plus grandes des pods, la puce H2 et les capteurs de détection de peau contribuent à l’efficacité de la batterie du nouveau modèle.

