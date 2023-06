La cérémonie marque la nomination officielle du bureau de poste de Crystal Lake en l’honneur de la Marine décédée – Shaw Local

Le bureau de poste de Crystal Lake au 301 Congress Parkway est officiellement nommé le bureau de poste Ryan J. Cummings.

Cummings était un Marine décédé à 22 ans en 2006 alors qu’il était en service en Irak. La cérémonie a eu lieu le 4 juin, 17 ans et un jour après que Cummings a été tué alors qu’il circulait dans un véhicule qui a heurté une bombe en bordure de route et s’est renversé.

Le changement de nom a duré trois ans. Il a été officialisé en janvier après que le président Joe Biden a signé le projet de loi. Les projets de loi ont été parrainés par le représentant américain Sean Casten, D-Downers Grove, et la sénatrice américaine Tammy Duckworth, D-Illinois.

« Ça a dépassé mes attentes » — Jean Cummings

Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie qui comprenait des conférenciers, la musique d’une fanfare de cinq musiciens et une salve de 21 coups de canon. Le maire de Crystal Lake, Haig Haleblain, et Casten étaient parmi les participants. Le bureau de poste de Crystal Lake a créé un comité de 12 personnes pour organiser l’événement.

« C’était très émouvant et c’était bien orchestré », a déclaré Haleblain. « J’étais honoré d’être là. »

La famille Cummings vivait à Crystal Lake au moment de sa mort. Le père de Cummings, John, vit maintenant à McHenry.

« Cela a dépassé mes attentes », a déclaré John Cummings à propos de la cérémonie.

Le département de police de Chicago a demandé à son groupe de cornemuses d’interpréter des chansons telles que « God Bless America » ​​et « Amazing Grace ». Un groupe de motards vétérans appelé Rolling Thunder, dont John fait partie, et un autre groupe de motards du Corps des Marines sont venus rendre hommage à Cummings lors de la cérémonie.

John a dit que les funérailles de son fils étaient « un chagrin inimaginable », alors que la cérémonie du bureau de poste ressemblait plus à une célébration de sa vie. Les gens ont parlé de la bravoure de Cummings et ont raconté des histoires sur sa vie.

« Il est certainement sincère et émouvant que le bureau de poste porte son nom. Je donne beaucoup de crédit à son père pour être resté avec lui pour accomplir cela », a déclaré Haleblain.