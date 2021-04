L’Inde est actuellement sous le choc d’une sombre deuxième vague de coronavirus qui atteint un pic incroyablement élevé, touchant de nouveaux records chaque jour, nos travailleurs de première ligne, notre personnel de santé, nos travailleurs essentiels et les forces de l’ordre font tout ce qu’ils peuvent pour freiner les personnes qui ne suivent pas Covid-19 restrictions. Bien que le personnel soit débordé, il fait toujours des pieds et des mains dans l’exercice de ses fonctions pour aider les gens, parfois au détriment de leur temps et de leur énergie. Un exemple typique de ceci est un agent de police du Rajasthan, qui n’a pas pu obtenir de congé en raison de la pandémie, a tenu sa cérémonie «haldi» au poste de police lui-même.

ANI a rapporté que la cérémonie Haldi du gendarme qui est en poste au poste de police de Dungarpur a eu lieu dans les locaux du poste, car il n’a pas pu bénéficier d’un congé au milieu d’une recrudescence des cas de COVID19 dans l’État. Ses collègues, d’autres policiers en poste au poste de police de Dungarpur, au Rajasthan, sont vus en train d’accomplir la cérémonie avec des chants et des rituels traditionnels, ainsi que ce qui semble être des membres limités de sa famille.

Certains de ses collègues portent des uniformes et des masques, chantant des chansons traditionnelles du Rajasthan et mettant de la pâte de curcuma sur le gendarme sur le point de se marier. Vêtue d’un costume de salwar jaune avec une dupatta rouge, la gendarme est assise sur une chaise alors qu’elle est portée par d’autres agents.

Lundi, le Rajasthan a imposé une série de nouvelles restrictions pour faire face à la forte augmentation des cas. Le gouvernement du Rajasthan a annoncé un verrouillage de 15 jours qui durera jusqu’au 3 mai. Quarante-deux autres personnes sont décédées dimanche du coronavirus au Rajasthan alors qu’un record de 10514 cas a fait surface, le plus élevé à ce jour depuis l’éclosion de la pandémie dans l’État en dernier. an. L’infection a tué 3 151 personnes au Rajasthan, qui a signalé 4 14 869 infections à ce jour, selon un bulletin de santé. Avec de nouvelles infections, le nombre de cas actifs dans l’État s’élevait à 67 387, selon le bulletin. Sur les 42 décès de dimanche, 13 ont été signalés à Kota, sept à Jodhpur, quatre chacun à Jaipur et Udaipur, trois à Bikaner, deux chacun à Alwar et Churu, un chacun à Bharatpur, Dausa, Dungarpur, Ganganagar, Nagaur, Rajsamand et Sikar.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici