La cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame sera diffusée sur Disney+

NEW YORK –

Elton John, Brandi Carlile, Dave Matthews, HER, Chris Stapleton, St. Vincent et New Edition se produiront cet automne lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame, qui sera retransmise en direct pour la première fois.

La cérémonie sera diffusée en direct sur Disney+ le 3 novembre et ensuite diffusée en streaming. ABC diffusera une émission spéciale présentant les moments forts des performances et les moments marquants le 1er janvier.

« La cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame a été le théâtre de certains des moments les plus mémorables de l’histoire de la musique et célèbre l’impact incommensurable que ces artistes ont eu sur l’industrie et la culture », a déclaré Rob Mills, vice-président exécutif de Walt. Disney Television, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’offrir au public une place au premier rang. »

Les intronisés cette année incluent Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, le créateur de « Soul Train » Don Cornelius, Kate Bush et feu George Michael.

L’institution basée à Cleveland comprenait également The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper et le co-compositeur de longue date d’Elton John, Bernie Taupin.

La cérémonie d’intronisation aura lieu au Barclays Center de New York.

Les nominés ont été votés par plus de 1 000 artistes, historiens et professionnels de l’industrie musicale. Les fans pouvaient voter en ligne ou en personne au musée, les cinq meilleurs artistes choisis par le public constituant un « bulletin de vote des fans » qui était compté avec les autres bulletins de vote professionnels.