La cérémonie d’ouverture de Birmingham donne vie à des jeux condamnés

Les Jeux du Commonwealth qui semblaient autrefois condamnés ont pris vie avec une cérémonie d’ouverture éblouissante jeudi qui a donné une tournure moderne à un événement sportif souvent considéré comme une relique du passé colonial de l’Empire britannique.

Dix ans après les Jeux olympiques de Londres de 2012, c’était le moment de Birmingham sous les projecteurs, bien qu’un moment plus petit, comme le prince Charles, lisant un message au nom de la reine contenu dans un bâton qui avait traversé les 72 nations et régions du Commonwealth, a déclaré les Jeux s’ouvrent.

Personne ne pouvait nier que Birmingham s’était donné une énorme tape dans le dos pour avoir assumé la responsabilité d’organiser les Jeux de 2022 après que Durban, l’Afrique du Sud ait été déchue de ses fonctions d’hôte pour ne pas avoir tenu les promesses faites dans sa candidature.

Au lieu des six à sept années habituelles pour se préparer, Birmingham en avait quatre et ce défi a été multiplié par l’arrivée du COVID-19.

Alors que la pandémie a forcé le report des Jeux olympiques et des Jeux asiatiques, Birmingham a avancé, tenant sa promesse d’un projet dans les délais et dans les limites du budget.

“Je suis un Brummy et c’est une grande ville fondée par des gens qui viennent de s’entendre”, a déclaré le président de Birmingham 2022, John Crabtree. “Les gens continuent, c’est pourquoi nous sommes ici franchement.”

“Birmingham est une ville modeste qui aimerait être mise en lumière pendant un moment.”

Pendant une nuit au moins, Birmingham a eu raison de 30 000 spectateurs entassés dans le stade Alexander rénové pour assister à un spectacle astucieux qui rivaliserait avec n’importe quelle production olympique, les organisateurs disent qu’il a été regardé par plus d’un milliard de personnes.

AGRAFES CLASSIQUES

La cérémonie a livré tous les incontournables classiques d’une soirée d’ouverture extravagante, du défilé d’athlètes à une pluie de feux d’artifice tonitruants.

Mais c’est la narration high-tech de Stella et The Dreamers, un groupe de jeunes athlètes du Commonwealth qui explorent l’histoire de Birmingham représentant un avenir meilleur et plus brillant, qui a constitué l’épine dorsale du spectacle de deux heures et demie.

Alors que la soirée célébrait la diversité culturelle et la tolérance de Birmingham, le champion olympique britannique de plongeon Tom Daley, qui a fait son coming-out en 2013, a profité de l’occasion pour rappeler à tous que certains pays du Commonwealth appliquent toujours des lois homophobes datant de l’époque coloniale.

L’homosexualité est une infraction pénale dans 35 des 56 nations qui composent le Commonwealth où les peines comprennent le fouet, la réclusion à perpétuité et la peine de mort.

Daley, qui ne participe pas à Birmingham, a lancé le Queen’s Baton dans le stade sombre alors que des drapeaux LGBTQ + bordaient son chemin.

Dans le même temps, les Jeux de Birmingham innoveront avec plus de médailles décernées aux femmes (136) qu’aux hommes (134), une première pour une épreuve multisports.

L’activiste Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix 2014 qui a reçu une balle dans la tête par un tireur taliban et a passé une partie de sa convalescence à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham, avait également un message.

“Chaque enfant mérite la chance d’atteindre son plein potentiel et de poursuivre ses rêves les plus larges”, a-t-elle déclaré au public.

La soirée a commencé par un survol des Red Arrows et s’est terminée avec le groupe de rock des West Midlands Duran Duran qui a fait monter la foule sous un dais de feux d’artifice.

Comme toujours, cependant, le moment le plus attendu de la soirée a été le défilé des nations alors que près de 5 000 athlètes de 72 pays et territoires, qui se disputeront des médailles dans 19 sports sur 11 jours, ont fait leur entrée.

L’Australie, largement attendue pour se battre pour la première place du tableau des médailles comme d’habitude, était la première dans le stade tandis que son grand rival anglais était le dernier et accueilli avec un énorme rugissement.

