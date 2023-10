La cérémonie d’inauguration de la route pour Herschel Luckinbill est prévue le 13 octobre – Shaw Local

La représentante de l’État Stephanie Kifowit, D-Oswego, a récemment annoncé l’inauguration de « Herschel Luckinbill Road » à la mémoire du regretté vétéran de la marine américaine, Herschel Luckinbill. Cet événement aura lieu à 14 h le vendredi 13 octobre dans le stationnement Jewel, à l’intersection de la route 30 et du chemin Douglas à Oswego. Beau temps, mauvais temps, tous sont invités à se joindre à cette cérémonie significative.

« Le dévouement inébranlable de Herschel envers son pays, ses camarades anciens combattants et notre communauté est une source d’inspiration pour nous tous », a déclaré Kifowit dans un communiqué de presse. « En consacrant « Herschel Luckinbill Road », nous veillons à ce que son héritage perdure pour les générations à venir, un rappel de l’impact profond qu’un individu peut avoir. J’invite tout le monde à se joindre à nous le 13 octobre, beau temps, mauvais temps, pour rendre hommage à un homme dont le service et l’engagement ne connaissaient pas de limites.

Plus tôt cette année, l’Assemblée générale de l’Illinois a adopté à l’unanimité la résolution commune 79 de la Chambre pour désigner une section de la route 30 dans le comté de Kendall à la mémoire de Herschel Luckinbill, un ancien résident de Montgomery et membre bien-aimé de la communauté décédé subitement le 28 juillet 2021. La remarquable vie de service de Luckinbill, tant dans la marine américaine qu’en tant que bénévole communautaire dévoué, a laissé une marque indélébile sur ceux qui ont eu le privilège de le connaître.

Au cours de son service militaire, Luckinbill a servi avec distinction pendant la guerre du Vietnam à bord de l’USS O’Brien, un destroyer basé en Californie, effectuant deux périodes de service sur les côtes du Vietnam. Deux jours avant Noël 1966, son navire fut touché par des tirs directs des Nord-Vietnamiens.

Alors que l’alarme générale des quartiers retentissait et que lui et ses camarades sortaient du compartiment de couchage, Luckinbill, 19 ans, est arrivé à la surface juste au moment où un obus arrivait, tuant deux de ses amis juste derrière lui et en blessant quatre autres. Luckinbill « ne s’est jamais vraiment remis » de cette nuit-là et il a consacré les dernières décennies de sa vie à promouvoir la cause des anciens combattants, à la mémoire de tous ceux qui ne sont pas rentrés chez eux.

Luckinbill a servi 25 fois de tuteur aux anciens combattants du Honor Flight Chicago, les escortant à Washington DC pour visiter les monuments commémoratifs érigés en hommage au service de nos anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam. En plus de son travail avec Honor Flight Chicago, il a joué un rôle déterminant dans l’installation du mur mobile du Vietnam à Aurora et Oswego, ainsi que du mur de conflit du Moyen-Orient à Oswego.

En 2008, il a pris la direction du Fox Valley Veterans Breakfast Club, favorisant la camaraderie entre plus de 65 anciens combattants de la région qui se réunissaient toutes les deux semaines pour un petit-déjeuner afin de rester actifs et engagés dans la communauté. Luckinbill a également participé activement à de nombreux sports de jeunesse et organisations locales.

En reconnaissance de sa vie de service, la route 30, de Douglas Road à River Road, portera officiellement le nom de « Herschel Luckinbill Road ». Cette dédicace constitue un hommage durable au dévouement de Luckinbill envers son pays, ses camarades anciens combattants et la communauté qui lui était chère.

Pour plus d’informations sur l’événement, contactez le bureau de Kifowit au 630-585-1308.