Les Oscars subissent l’une de leurs plus grandes bouleversements de tous les temps afin de pouvoir continuer à être diffusés en direct malgré la pandémie de coronavirus.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé que la cérémonie proviendrait de «plusieurs endroits».

Ils incluent le domicile habituel de la cérémonie, le Dolby Theatre d’Hollywood, a déclaré l’Académie, confirmant qu’il y aurait un élément en personne à la soirée.

Les autres lieux de diffusion n’ont pas été révélés, le doute étant jeté sur Los Angeles car elle a été ravagée par le virus et est actuellement soumise à de strictes restrictions.

Dans un communiqué, l’Académie a déclaré: «En cette année unique qui a tant demandé à tant de monde, l’Académie est déterminée à présenter des Oscars pas comme les autres, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité publiques de tous ceux qui y participeront.

« Pour créer l’émission en personne que notre public mondial souhaite voir, tout en s’adaptant aux exigences de la pandémie, la cérémonie sera diffusée en direct à partir de plusieurs endroits, y compris le célèbre Dolby Theatre. Nous sommes impatients de partager plus de détails bientôt. »

La 93e cérémonie des Oscars devait initialement avoir lieu le 28 février, mais a été reportée au 25 avril en raison de la pandémie.







Une autre cérémonie de remise de prix majeure, les Golden Globes, devrait avoir lieu à la fin du mois et sera diffusée pour la première fois depuis New York et Los Angeles, avec Tina Fey et Amy Poehler se partageant les fonctions d’animation bi-côtière.

Les Emmys, qui récompensent chaque année l’excellence télévisuelle, ont eu lieu en septembre.

L’animateur Jimmy Kimmel a ancré les débats du Staples Center du centre-ville de Los Angeles, bien que la plupart des nominés soient restés chez eux et soient apparus virtuellement.

