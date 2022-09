La cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde masculine de la FIH aura lieu le 8 septembre

La dernière correspondance du Comité des administrateurs (CoA) à la fédération internationale de hockey (FIH) a encore ouvert la voie à la Coupe du monde masculine senior de l’année prochaine à Odisha et la FIH a programmé la cérémonie de tirage au sort le 8 septembre.

Le CoA qui gère les affaires quotidiennes de Hockey India suite à une ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui a conclu que l’association avait enfreint le Code national du sport. La Cour a créé le CoA pour retravailler la constitution de Hockey India et organiser des élections.

Comme la dernière communication de la CoA était conforme au calendrier fixé par la FIH, l’instance dirigeante mondiale du sport est allée de l’avant et a annoncé la date de la cérémonie de tirage au sort du méga événement qui se tiendra à Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier 2023. et impliquent 16 équipes nationales participantes.

“La Fédération internationale de hockey (FIH) est heureuse d’annoncer que la cérémonie de tirage au sort pour déterminer les poules de la prochaine Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela aura lieu le 8 septembre, à midi IST, au Convention Centre, Lok Sewa Bhawan, Bhubaneswar, Odisha, Inde », a déclaré la FIH dans un communiqué de presse sur

Les 16 équipes participantes incluent l’Inde, en tant qu’hôte de la compétition, tandis que la Malaisie, le Japon et la Corée sont les autres équipes asiatiques. L’Afrique est représentée par l’Afrique du Sud, récemment vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis l’Europe, les équipes suivantes se sont qualifiées : les champions en titre, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la France et le Pays de Galles. L’Argentine et le Chili sont les deux équipes américaines ayant réservé leur billet pour le prestigieux tournoi, tandis que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, d’Océanie, complètent le tirage au sort, a fait savoir la FIH dans le communiqué.

“Les quatre meilleures équipes qui incluent l’Inde, l’Australie, la Belgique et les Pays-Bas seront placées sur la première ligne de leurs poules correspondantes sur la base du classement mondial de la FIH au 1er juin 2022”, indique le communiqué.

Le tirage commencera par la ligne 4 de chaque poule, impliquant les équipes suivantes : Afrique du Sud, Pays de Galles, Japon et Chili.

Il se poursuivra ensuite avec la ligne 3 de chaque poule (impliquant l’Espagne, la Malaisie, la France et la Corée) et se terminera avec la ligne 2 de chaque poule (avec l’Allemagne, l’Angleterre, l’Argentine et la Nouvelle-Zélande).

