La cérémonie de remise des prix de la CCMA rassemble les amateurs de musique, les artistes et l’industrie à Hamilton pour tout ce qui touche au country

Pour Jo-Hannah Atchison, neuf ans, la remise des prix 2023 de l’Association canadienne de la musique country (CCMA), samedi soir, sera son premier grand concert.

Les Atchisons se sont rendus à Hamilton depuis leur domicile de Brantford, en Ontario, un jour avant la remise des prix afin que Jo-Hannah puisse jodler au Big Country Breakfast, une vitrine musicale au restaurant Stonewalls vendredi.

« Elle peut arrêter une foule dès la première note et nous sommes incroyablement fiers d’elle », a déclaré Samantha, la mère de Jo-Hannah, à CBC Hamilton.

Pour Jo-Hannah, qui est aveugle, la musique « est son âme, c’est sa joie », a ajouté Samantha.

Samedi aura lieu le premier « grand concert » de Jo-Hannah Atchison, a déclaré sa mère Samantha. La famille est venue de Brantford, en Ontario, pour la remise des prix. (Cara Nickerson/CBC)

La famille faisait partie des nombreux fans, artistes et membres de l’industrie de la musique country qui se sont rendus à Hamilton cette semaine, marquant la septième fois que la ville accueillait ces prix. Plusieurs jours d’ateliers, de vitrines d’artistes et d’événements de réseautage ont eu lieu avant le grand spectacle au FirstOntario Centre samedi soir.

Lindsay Hyslop, du label indépendant canadien Anthem Records, a déclaré que le week-end de remise des prix est une excellente occasion de célébrer les musiciens locaux qui ont réussi cette année.

Par exemple, la star country Josh Ross, née à Hamilton, est en nomination pour six prix, dont celui d’artiste révolutionnaire, d’artiste masculin de l’année et de vidéoclip de l’année. Un autre groupe du sud de l’Ontario, le duo frère-soeur The Reklaws de North Dumfries près de Cambridge, en Ontario, est également en nomination pour une longue liste de prix.

« Pour eux, pouvoir revenir et célébrer leurs années passées ici est incroyable », a-t-elle déclaré.

Lindsay Hyslop, à droite, travaille avec Anthem Records et affirme que les artistes de musique country canadienne sont en plein essor. (Cara Nickerson/CBC)

Les artistes canadiens disent qu’une connexion à Nashville, au Tennessee, est toujours utile

L’industrie canadienne de la musique country est petite, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète Alli Walker à CBC Hamilton lors d’un petit-déjeuner co-organisé par Spotify Canada et les CCMA vendredi.

L’événement était lié au programme EQUAL Global Music de Spotify, qui est « conçu pour lutter contre la disparité entre les sexes dans l’industrie musicale ».

Être une femme et une artiste canadienne peut présenter certains obstacles pour réussir, a déclaré Walker.

Walker est originaire de l’Île-du-Prince-Édouard mais a vécu à Hamilton pendant six ans. Sa musique a une touche unique de la côte Est — elle inclut la cornemuse, un instrument dont elle a joué pendant des années aux Antigonish Highland Games, en Nouvelle-Écosse.

Mais elle dit qu’elle est sur le point de faire un grand déménagement à Nashville, au Tennessee, pour l’aider à percer sur la scène musicale américaine.

Sacha, un autre artiste de musique country de Warkworth, en Ontario, a déclaré qu’il était important de célébrer la musique country canadienne. Elle a dit qu’elle devait percer sur la scène country américaine pour se faire remarquer chez elle.

« Nashville est définitivement une bonne rampe de lancement », a-t-elle déclaré.

L’artiste country Sacha est à Hamilton ce week-end pour la remise des prix, où elle se produira. (Eva Salinas/CBC)

Quant à Sacha, une femme noire travaillant dans la musique country, elle a déclaré avoir dû faire face à des obstacles uniques au cours de sa carrière.

« Je pense que c’est en partie la raison pour laquelle cela a pris si longtemps [to find success]mais j’ai toujours eu envie de persévérer », a-t-elle déclaré.

Spotify a présenté une statistique d’une étude de l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud qui a montré que sur 100 chansons diffusées via l’application, seules 25 d’entre elles étaient chantées par des femmes.

Walker a déclaré que les CCMA sont une occasion pour les artistes de partager leur expérience avec d’autres acteurs de l’industrie.

« Vous pouvez réseauter, avoir des conversations, réaliser que tout le monde vit la même chose », a-t-elle déclaré.