La cérémonie de la Journée des anciens combattants autochtones à Batoche, en Saskatchewan, rend hommage à ceux qui se sont sacrifiés

Des membres de la Métis Nation-Saskatchewan et des Premières Nations de la province se sont réunis mardi matin à Batoche, à quelque 89 kilomètres au nord-est de Saskatoon, pour rendre hommage aux anciens combattants autochtones.

Des couronnes tissées de coquelicots ont été déposées au Monument commémoratif national des anciens combattants métis de Batoche en l’honneur de tous les anciens combattants métis.

Le nom de l’oncle du président de la Métis Nation-Saskatchewan, Glen McCallum, est l’un des plus de 5 000 gravés sur le monument.

“Cela me fait grand plaisir de voir l’intérêt que nous portons toujours au Canada et la façon dont nos peuples, les Premières Nations et les Métis, ont défendu le droit d’être libre”, a déclaré McCallum.

“Nous n’oublierons jamais le sacrifice qu’ont fait certains qui ne sont pas rentrés, et les personnes reconnues dans ce monument.”

Le président de la Métis Nation-Saskatchewan, Glenn McCallum, était parmi ceux présents à la cérémonie de mardi. (Soumis par MN-S)

Le rassemblement comprenait des actes de commémoration et des prières d’aînés autochtones, des chants cérémoniels et une minute de silence.

L’Aîné Norman Fleury a terminé la cérémonie en remerciant les anciens combattants métis et des Premières nations et les militaires actifs qui se sont battus pour l’autodétermination et l’autonomie gouvernementale.

« Nous remercions tous ceux qui ont chanté de belles chansons à la mémoire de nos proches et en tant que Métis pour lutter pour ce à quoi nous appartenons et ce qui nous appartient : notre terre, notre langue, notre distinction, nos cérémonies », a déclaré Fleury.

“Nous sommes toujours là, nous serons toujours là et nous en remercions notre créateur.”

L’Aîné Norman Fleury a conclu la cérémonie en remerciant les anciens combattants métis et des Premières Nations. (Cour Bridget/CBC)

La Journée des anciens combattants autochtones a été fondée au Manitoba en 1994 et s’est depuis répandue dans tout le pays.

Anciens Combattants Canada estime que jusqu’à 12 000 Autochtones ont servi dans les grands conflits du 20e siècle, et que plus de 500 ont perdu la vie.