La cérémonie de la Journée des anciens combattants aura lieu vendredi au centre-ville de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Une cérémonie en l’honneur des militaires et des femmes de la région pour la Journée des anciens combattants aura lieu vendredi au centre-ville de DeKalb.

La cérémonie de la Journée des anciens combattants de DeKalb débutera à 11 heures vendredi à l’horloge commémorative des soldats et des marins, à l’ancien centre-ville de First Street et Lincoln Highway, selon un communiqué de presse.

La cérémonie mettra en vedette le vétéran de DeKalb Michael Embrey, un vétéran de l’US Air Force, la chanteuse locale Terri Crain Goodman pour interpréter la «Star Spangled Banner», une présentation de couronne commémorative par le commandant Manual Olada, un vétéran des Marines américains.

Michael Giuliano, aumônier du DeKalb American Legion Post No. 66, également un vétéran de l’US Air Force, fournira une prière. La cérémonie se terminera par un salut au fusil et une performance de “Taps” d’envoi militaire.