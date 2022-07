La cérémonie de la blouse blanche de l’Université du Michigan est restée dans le chaos après que la conférencière controversée, le Dr Kristin Collier, a déclenché un débrayage

Un conférencier CONTROVERSIAL à l’Université du Michigan a déclenché une grève des étudiants et des parents dimanche.

Des images de la cérémonie de la blouse blanche qui s’est tenue à l’auditorium Hill montrent que des dizaines de futurs médecins sortent de la salle.

Le débrayage était en réponse à une conférence du Dr Kristin Collier Crédit : YouTube/Be Love Revolution

Un clip du débrayage partagé sur Twitter a été visionné plus de 8 millions de fois Crédit : Twitter / PEScorpio

Leurs actions avaient été en réponse à un discours du Dr Kristin Collier, qui a exprimé des opinions pro-vie.

Un clip du débrayage partagé sur Twitter a été visionné plus de huit millions de fois.

Le Dr Collier est professeur adjoint de médecine à l’université et directeur du programme de la faculté de médecine de l’UM sur la santé, la spiritualité et la religion.

Elle a tweeté en mai : “S’en tenir à une vision du féminisme où l’on se bat pour les droits de toutes les femmes et filles, en particulier celles qui sont les plus vulnérables. Je ne peux pas ne pas déplorer la violence dirigée contre mes sœurs prénatales dans l’acte d’avortement , fait au nom de l’autonomie.”

Une pétition signée par plus de 340 étudiants avait appelé à son retrait de l’événement.

La pétition se lisait comme suit : “Alors que nous soutenons les droits à la liberté d’expression et de religion, un orateur anti-choix en tant que représentant de l’Université du Michigan sape la position de l’Université sur l’avortement et soutient la plate-forme non universelle et enracinée dans la théologie pour restreindre l’avortement. l’accès, élément essentiel des soins médicaux.

“Nous exigeons que [the university] est solidaire avec nous et sélectionne un conférencier dont les valeurs correspondent aux politiques institutionnelles, aux étudiants et à la communauté médicale au sens large.

“Ce conférencier devrait inspirer la prochaine génération de prestataires de soins de santé à être de courageux défenseurs de l’autonomie des patients et de nos communautés.”

L’université a refusé de reculer et le Dr Collier a pris la parole dimanche.

Ils ont déclaré au Michigan Daily qu’ils “ne révoqueraient pas une invitation à un conférencier en raison de leurs convictions personnelles”.

La porte-parole de Michigan Medicine, Mary Masson, a ajouté: “Cependant, la cérémonie de la blouse blanche ne sera pas utilisée comme un forum pour exprimer des convictions politiques ou religieuses personnelles; elle se concentrera sur l’accueil des étudiants dans la profession de la médecine.”

On ne pense pas que le Dr Collier ait mentionné l’avortement dans son discours.

Une cérémonie de la blouse blanche marque l’entrée des étudiants en médecine sur le terrain.

Le mois dernier, la Cour suprême a annulé la décision historique Roe V Wade, éliminant près de 50 ans de protections constitutionnelles pour l’avortement.

La décision 5-4 laissera les questions de l’avortement aux législateurs des États, ce qui entraînera finalement une interdiction totale de la procédure dans environ la moitié des États.

Suite à cette décision, l’Université du Michigan a déclaré: “UM Health reste déterminé à fournir des soins de santé reproductive sûrs et de haute qualité aux patients, pour tous leurs besoins en matière de santé reproductive.

“Cela inclut les soins d’avortement, qui restent légaux dans le Michigan alors que les contestations de diverses lois pénales de l’État continuent de se poursuivre.”

Le Sun a contacté le Dr Collier et l’Université du Michigan pour commentaires.

Peu de temps avant le discours, le Dr Collier a tweeté qu’elle était “vraiment reconnaissante du soutien, des e-mails, des SMS, des prières et des lettres que j’ai reçus du monde entier concernant l’événement qui se produira aujourd’hui”.