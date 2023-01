la cérémonie de bague unique d’Anant Ambani et Radhika Merchant ; découvrez l’adorable porteur de l’anneau, le gol dhana et d’autres rituels [Watch Video]

Cérémonie de bague Anant Ambani et Radhika Merchant : Le plus jeune fils de Mukesh Ambani, Anant Ambani, s’est fiancé à Radhika Merchant. Plusieurs célébrités de Bollywood ont assisté à ce grand événement. Salman Khan, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Katrina Kaif ont également assisté à la fête. Mais la chose la plus intéressante était le style traditionnel de la cérémonie de l’anneau. La cérémonie de fiançailles a suivi dans le style traditionnel gujarati. Regardez la vidéo pour voir des vidéos de l’intérieur de l’événement. Regardez des vidéos de divertissement.