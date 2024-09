La cérémonie commémorative de Johnny et Matthew Gaudreau aura lieu lundi

La famille et les amis des frères Gaudreau leur diront au revoir lors d’un service funéraire privé lundi.

Le service commence à 10 heures MT, à l’église catholique Sainte-Marie-Madeleine à Media, en Pennsylvanie.

Les personnes présentes ont été invitées à porter des couleurs vives pour célébrer la vie de Johnny et Matthew.

Les Flames de Calgary diffuseront en direct les funérailles sur leur site Web et l’application Flames.

Les frères sont décédés le 29 août, lorsqu’ils ont été heurtés et tués par un conducteur présumé ivre alors qu’ils circulaient à vélo.

La collision s’est produite dans leur État d’origine, le New Jersey, la nuit précédant le mariage de leur sœur.

Les frères ont été pleurés dans le monde du sport, notamment à Columbus, en Ohio, où Gaudreau a signé un contrat d’agent libre en 2022 avec les Blue Jackets, un petit marché, au lieu d’offres d’agent libre plus lucratives d’autres équipes, dont New Jersey. Les fans et les joueurs des Blue Jackets se sont réunis la semaine dernière pour une veillée aux chandelles pleine d’émotion et un rassemblement similaire a eu lieu à Calgary.

Le directeur général des Blue Jackets de Columbus, Don Waddell, a déclaré que toute l’équipe serait présente aux funérailles. Bettman et l’ancien entraîneur de la Colombie-Britannique, Jerry York, étaient également attendus parmi les nombreux participants.

« La façon dont ils se comportaient sur le campus et le plaisir qu’ils prenaient chaque jour avec les gars, c’était vraiment amusant d’être à leurs côtés », a déclaré Mike Ayres, l’entraîneur associé du Boston College. « Ils étaient tous les deux des joueurs de hockey très talentueux, mais c’était des gens formidables à côtoyer et ils rendaient tout ce qui les entourait amusant. »

Le conducteur, Sean Higgins, 43 ans, a comparu virtuellement à sa première audience préliminaire jeudi.

Le juge a reporté l’audience au 13 septembre, pour donner aux deux avocats plus de temps pour se préparer.

Higgins est accusé de deux chefs d’accusation de décès par accident de la route, de conduite imprudente, de possession d’un contenant ouvert et de consommation d’alcool dans un véhicule à moteur.

Il est détenu dans une prison du comté de Salem.



Avec des fichiers de l’Associated Press et de TSN.ca