La bande de Gaza a toujours été au cœur du conflit israélo-palestinien. La bande de Gaza est depuis longtemps liée au nationalisme palestinien ; de nombreux dirigeants du Fatah en sont venus ; Le Hamas y est apparu ; et c’est là que la Première Intifada (1987-1993) a commencé (Corbin, 19994, 11-12 ; Voir aussi Bar-On, 1996 ; Waage 2004). Cela dit, les troubles dans la bande de Gaza ont toujours été liés à des troubles plus larges en Cisjordanie. Par exemple, les tensions entre le 4 et le 9 décembre 1987 qui ont déclenché la première Intifada ont commencé en Cisjordanie mais se sont intensifiées à Gaza (Nusseibeh, 2007, 265-266). En effet, l’avenir de Gaza a toujours été un point de départ pour des négociations visant à résoudre le conflit israélo-palestinien (voir Jensehaugen, 2018 ; Quandt, 2005 ; Waage, 2004).

Alors que l’issue de la confrontation actuelle entre l’État d’Israël et le Hamas est incertaine et imprévisible – on dit en effet qu’Israël ne pas avoir de plan pour ce qui se passera après – il semble clair que le avenir de la bande de Gaza devra être examinée à nouveau, tant en termes de sa gouvernance politique que, invariablement, de sa reconstruction. En effet, il a été reconnu que statu quo c’est maintenant fini.

Dans cet article, je revient sur les discussions qui ont eu lieu autour de l’avenir de la bande de Gaza au cours du canal d’Oslo de 1992-1993 et ​​j’en dégage un certain nombre d’éléments clés qui devraient être considérés à nouveau dans le cadre d’un examen à plus long terme de ce que pourrait être l’avenir de la bande de Gaza. à voir avec la bande de Gaza suite à la confrontation actuelle.

« Gaza d’abord » : Gaza comme tremplin pour les négociations

L’avenir de la bande de Gaza est depuis longtemps un sujet de débat dans le cadre de la résolution du conflit israélo-palestinien. Les discussions autour de l’autonomie palestinienne – et non d’un État indépendant – ont commencé avec la bande de Gaza dès 1977 et se sont poursuivies pendant les négociations israélo-égyptiennes de 1979. En effet, l’avenir de Gaza est resté un sujet de discussion tout au long des années 1980 (Jensehaugen, 2018 ; Quandt, 2005 ; Waage, 2004). Une discussion plus substantielle sur l’avenir de la bande de Gaza a eu lieu lors des négociations bilatérales à Washington de 1991 à 1993 (Mansour, 1993a ; Neriah, 2022 ; 2019) et lors du canal d’Oslo qui a suivi en 1992-1993, qui a finalement abouti à une Déclaration de principes et de reconnaissance mutuelle entre les deux pays. l’État d’Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et ont lancé le processus de paix d’Oslo (voir Abbas, 1995 ; Beilin, 1999 ; Corbin, 1994 ; Hirschfeld, 2014 ; Peres, 1993 ; Qurei, 2006 ; Savir, 1998) .

En général, les Israéliens étaient favorables à un retrait de la bande de Gaza (Hirschfeld, 2014 ; Makovsky, 1996, 115 ; Waage, 2004, 26), tout comme la direction du Parti travailliste israélien en 1992-1993 (Beilin, 2004 ; 1999 ; Peres, 1995 ; Rabin, 1996 ; Neriah, 2022 ; voir aussi Makovsky, 1996, 34), mais pas le parti Likoud d’Yitzhak Shamir, qui souhaitait conserver la bande de Gaza (Miller, 2009, 71, 209 ; Makovsky, 1996, 86). Il était bien connu de l’OLP que les Israéliens voulaient se retirer de Gaza et que leur occupation continue était généralement méprisée (Abbas, 1995, 199-200 ; Qurei, 2006, 61).

Gaza connaissait des problèmes importants, même en 1993, concernant sa surpopulation, sa pauvreté généralisée ainsi que sa population politique et religieusement conservatrice, tout en étant « rien de moins qu’un cauchemar » pour les Israéliens d’un point de vue politique et militaire, en particulier entre 1987 et 1989 (Waage, 2004). , 67). Pourtant, contrairement à la Cisjordanie (Judée et Samarie), Gaza n’avait pratiquement aucune importance dans l’histoire juive et n’avait donc aucune signification nationale, religieuse ou historique (Singer, 2021c, 394).

Yitzhak Rabin, Premier ministre de l’État d’Israël de 1992 à 1995, considérait Gaza comme le lieu idéal pour l’essor de l’extrémisme en raison des conditions économiques du territoire et du mécontentement politique qui en découlait (Makovsky, 1996 : 112-113). Concernant le maintien de la bande de Gaza dans le contexte de la Première Intifada, Shimon Peres, ministre israélien des Affaires étrangères à la même période, a écrit :

ce fut une erreur de tenter de réprimer la violence d’une minorité de Palestiniens radicaux à Gaza, tout en protégeant la vie de la majorité pacifique et non armée (Peres, 1993, 20).

En outre, Peres a soutenu – dans des termes pertinents pour la confrontation actuelle entre Israël et le Hamas – que :

Il n’y avait aucun sens historique à notre maintien de l’ordre à Gaza, lorsque chaque soldat israélien qui se défendait contre un Palestinien brandissant un couteau ou jetant des pierres était accusé dans la presse mondiale de violer les droits de l’homme. C’était une tâche désespérée et rien de bon ne pouvait en résulter. Les Palestiniens devraient mener leur propre vie, élire leurs propres dirigeants et détenir des armes légalement pour leur légitime défense (Peres, 1993, 21).

Selon Peres, « personne ne voulait de Gaza », ni les Égyptiens ni les Palestiniens de Cisjordanie (Peres, 1995, 322 ; voir aussi Corbin, 1994, 11-12), tandis que la bande de Gaza « ne serait jamais le salut d’Israël… » (Peres , 1995, 322). Peres a estimé que les Israéliens « n’avaient pas les moyens de sauver Gaza de ses propres difficultés : la surpopulation, la pauvreté, les réfugiés ». En outre, Peres a soutenu que les Israéliens « n’avaient ni intérêt ni affaire à diriger la vie de la bande de Gaza ou à surveiller ses rues sordides et grouillantes » et que l’occupation israélienne de cette zone était, à l’époque, une « erreur horrible et continue » (Peres, 1995, 322).

À partir de 1980, Peres considérait la résolution de la bande de Gaza d’abord, puis de la Cisjordanie comme l’approche appropriée pour progresser vers la résolution du conflit israélo-palestinien (Peres, 1993, 20 ; 1995, 294, 321-322 ; voir aussi Qurei, 2006). , 61). L’idée de Gaza-First a donc été considérée comme un « pari d’ouverture » (Corbin, 1994, 57). Pour Peres, la logique était que la bande de Gaza n’était pas aussi « émotionnellement ou politiquement sensible » que la Cisjordanie (Peres, 1993, 20).

Les Palestiniens avaient auparavant considéré l’idée de Gaza-First comme un « piège » (Corbin, 1994, 47), car ils estimaient que les Israéliens n’aligneraient pas ce retrait avec des retraits similaires de Cisjordanie (Cobrin, 1994, 55-56 ; Heikal, 1996, 438 ; Makovsky, 1996, 34). Comme le souligne Waage, « En d’autres termes, « Gaza d’abord » deviendrait « Gaza seulement » » (2004, 67). Peres était néanmoins conscient que les Palestiniens craignaient que Gaza d’abord ne devienne Gaza uniquement et qu’ils ne soutiendraient pas les propositions s’il n’y avait pas de « signe clair en faveur de la poursuite des négociations concernant la Cisjordanie ». Ce qu’il fallait donc proposer, c’était Gaza-Plus (Peres, 1993, 22 ; voir aussi 1995, 323). Même si l’accent est actuellement mis – à juste titre – sur Gaza, il est important que toute discussion sur ce qui se passera ensuite ne porte pas uniquement sur Gaza mais également sur la Cisjordanie. où les tensions montent également et les conditions socio-économiques se sont détériorées en raison de affrontement actuel entre Israël et le Hamas.

Tutelle internationale

Dans le document original « Sarpsborg », conclu entre les Israéliens (Dr Yair Hirschfeld et Dr Ron Pundak) et les représentants de l’OLP (Ahmed Qurei, Hassan Asfour et Maher el-Kurd) en mars 1993, il était convenu qu’après le retrait israélien depuis la bande de Gaza, une tutelle internationale serait établie (Voir Hirschfeld, 2014, 115 ; Lundberg, 1998 ; Ross, 2004, 102).

L’espoir était qu’en plaçant Gaza sous tutelle, on atteindrait trois objectifs : ; 1) que l’OLP serait capable de se concentrer sur la négociation d’un accord sur le statut final avec Israël plutôt que de se laisser absorber par la nécessité de gouverner ; 2) que l’État palestinien qui émergerait éventuellement aurait des « normes occidentales » et permettrait la « responsabilité publique » ; et 3) que les infrastructures de sécurité israéliennes, palestiniennes et égyptiennes soient institutionnalisées (Hirschfeld, 2014, 113).

Hirschfeld a suggéré une tutelle des Nations Unies (ONU) à la manière de la Namibie (Makovsky, 1996, 31 ; Waage, 2004, 74). Il était possible que la bande de Gaza soit placée sous tutelle avec une responsabilité confiée à l’Égypte ou à l’ONU ou un « mandat multinational pour une période de temps limitée ». En effet, « la nature exacte » de l’idée de tutelle n’était « pas définie » (Waage, 2004, 72). Par ailleurs, Arafat avait envisagé le contrôle de l’ONU sur Gaza (Waage, 2004, 57) et Ahmed Qurei avait suggéré que la tutelle aurait pu être confiée aux États-Unis, à la Jordanie et à l’Égypte sous la supervision des Nations Unies (Hirschfeld, 2014, 120). Qurei était clairement favorable à l’implication des États-Unis et de la Russie (anciennement Union soviétique) dans la tutelle (2006, 66).

À l’époque, Peres, alors ministre israélien des Affaires étrangères, s’opposait à la tutelle parce qu’il y voyait uniquement une voie vers l’émergence d’un État indépendant, ce à quoi les Israéliens s’opposaient à l’époque (Hirschfeld, 2014, 113). Peres a soutenu que ceux qui l’entouraient, qui avaient examiné les « précédents juridiques », avaient souligné que la tutelle internationale avait « presque toujours établi une phase de décolonisation, conçue pour conduire finalement à une indépendance totale ». Peres n’était pas prêt à accepter, à l’époque, la demande palestinienne d’un État alors que l’accent était mis sur un règlement provisoire (Peres, 1995, 333).

En outre, Peres craignait qu’autoriser l’ONU à s’impliquer dans la tutelle de la bande de Gaza ne crée un « précédent » permettant à l’ONU de s’impliquer également dans la manière dont Israël gouvernait la Cisjordanie. Cela reflète également l’opposition de longue date des gouvernements israéliens à l’implication de l’ONU depuis la fondation de l’État d’Israël (Waage, 2004, 74). Pourtant, au fil du temps, Peres semble être intrigué par les avantages potentiels d’une implication de l’Égypte et de la Jordanie dans la tutelle et d’éventuels autres États arabes comme la Tunisie (Beilin, 1999, 91).

De même, lorsque Joel Singer a rejoint le canal d’Oslo pour fournir des conseils juridiques à Peres et à Rabin, il a « recommandé » aux Israéliens d’opter pour l’autonomie palestinienne à Gaza et non «[s]une certaine forme de tutelle pour Gaza » (Peres, 1995, 334). Singer ne croyait pas que l’idée de la tutelle était correctement définie, ne soutenait pas l’idée d’une quelconque implication de l’ONU et craignait que cela ne crée un précédent pour l’implication de l’ONU en Cisjordanie (Beilin, 1999, 90 ; Waage, 2004, 96). Le chanteur était peut-être…