La centrale nucléaire ukrainienne s’arrête au milieu des combats

Les affirmations sont intervenues à peine un jour après l’arrivée d’une équipe d’inspecteurs de l’agence nucléaire des Nations Unies à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a été prise dans de violents combats récents entre les forces ukrainiennes et russes, six mois après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’envahir Ukraine.

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – La plus grande centrale nucléaire d’Ukraine et d’Europe a de nouveau été mise hors service aux premières heures de samedi au milieu de bombardements soutenus qui ont détruit une ligne électrique clé et pénétré profondément dans les locaux de la centrale, ont annoncé les autorités locales soutenues par la Russie.

La mission de l’AIEA est censée aider à sécuriser le site alors que Moscou et Kyiv continuent d’être responsables des bombardements sur et autour de la centrale nucléaire.

“La centrale électrique, oui, c’est la plus effrayante”, a déclaré Natalia Stokoz, mère de trois enfants. “Parce que les enfants et les adultes seront touchés, et c’est effrayant si la centrale nucléaire explose.”

Des responsables locaux ont rapporté samedi que les forces russes bombardaient et lançaient des attaques de missiles sur des zones résidentielles de l’est et du nord-est de l’Ukraine.

Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, théâtre de certains des affrontements les plus violents de ces dernières semaines, a déclaré que deux civils étaient morts et trois autres blessés vendredi. Pavlo Kyrylenko a déclaré dans un article de Telegram que parmi les victimes figurait une personne tuée dans la ville stratégique de Zaitseve, où les combats se sont poursuivis pendant une grande partie de vendredi alors que les forces russes tentaient de pénétrer plus profondément dans le territoire sous contrôle ukrainien et de s’approcher de la ville clé de Bakhmut.