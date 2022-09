La centrale nucléaire ukrainienne s’arrête au milieu des combats

ZAPORIZHZHIA, Ukraine (AP) – La plus grande centrale nucléaire d’Ukraine et d’Europe a de nouveau été mise hors service aux premières heures de samedi au milieu de bombardements soutenus qui ont détruit une ligne électrique clé et pénétré profondément dans les locaux de la centrale, ont annoncé les autorités locales soutenues par la Russie.

Les affirmations sont intervenues à peine un jour après l’arrivée d’une équipe d’inspecteurs de l’agence nucléaire des Nations Unies à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a été prise dans de violents combats récents entre les forces ukrainiennes et russes, six mois après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’envahir Ukraine.

La mission de l’AIEA est censée aider à sécuriser le site alors que Moscou et Kyiv continuent d’être responsables des bombardements sur et autour de la centrale nucléaire.

« La ligne électrique de Dneprovskaya a été touchée. La centrale nucléaire est passée à ses propres besoins », a écrit Vladimir Rogov, membre de l’administration régionale nommée par le Kremlin, sur Telegram, ajoutant qu’un obus avait frappé une zone entre deux réacteurs. Ses affirmations n’ont pas pu être vérifiées dans l’immédiat.

Tard dans la soirée de vendredi, les autorités soutenues par la Russie ont signalé que l’usine avait été sous le feu pendant environ deux heures, accusant les forces ukrainiennes dans la dernière d’une série d’allégations similaires.

Samedi matin, ni le gouvernement ukrainien ni l’opérateur nucléaire du pays, Enerhoatom, n’avaient commenté ces allégations.

L’usine a subi à plusieurs reprises une déconnexion complète du réseau électrique ukrainien depuis la semaine dernière, Enerhoatom accusant les tirs de mortier et les incendies à proximité du site.

Les autorités ukrainiennes locales ont accusé Moscou d’avoir pilonné à la roquette deux villes qui surplombent l’usine de l’autre côté du Dniepr, une accusation également qu’elles ont répétée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

À Zorya, un petit village situé à environ 20 kilomètres (12 miles) de l’usine de Zaporizhzhia, les habitants ont pu entendre vendredi le bruit des explosions dans la région.

Ce ne sont pas les bombardements qui leur font le plus peur, mais le risque d’une fuite radioactive dans la centrale.

“La centrale électrique, oui, c’est la plus effrayante”, a déclaré Natalia Stokoz, mère de trois enfants. “Parce que les enfants et les adultes seront touchés, et c’est effrayant si la centrale nucléaire explose.”

Oleksandr Pasko, un agriculteur de 31 ans, a déclaré “il y a de l’anxiété parce que nous sommes assez proches”. Pasko a déclaré que les bombardements russes se sont intensifiés ces dernières semaines.

Au cours des premières semaines de la guerre, les autorités ont donné des comprimés d’iode et des masques aux personnes vivant à proximité de l’usine en cas d’exposition aux radiations.

Récemment, ils ont également distribué des pilules d’iode dans la ville de Zaporizhzhia, à environ 50 kilomètres (31 miles) de l’usine.

Des responsables locaux ont rapporté samedi que les forces russes bombardaient et lançaient des attaques de missiles sur des zones résidentielles de l’est et du nord-est de l’Ukraine.

Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, théâtre de certains des affrontements les plus violents de ces dernières semaines, a déclaré que deux civils étaient morts et trois autres blessés vendredi. Pavlo Kyrylenko a déclaré dans un article de Telegram que parmi les victimes figurait une personne tuée dans la ville stratégique de Zaitseve, où les combats se sont poursuivis pendant une grande partie de vendredi alors que les forces russes tentaient de pénétrer plus profondément dans le territoire sous contrôle ukrainien et de s’approcher de la ville clé de Bakhmut.

Dans la région du nord-est de Kharkiv, qui abrite la deuxième plus grande ville d’Ukraine, le gouverneur Oleh Syniehubov a déclaré que six civils avaient été hospitalisés pendant la nuit en raison des bombardements russes.

Kozlowska a rapporté de Londres.

Yesica Fisch et Joanna Kozlowska, Associated Press