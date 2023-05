Le chef de l’organisme de surveillance de l’énergie nucléaire de l’ONU a averti samedi que la situation autour de la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia était devenue « potentiellement dangereuse » alors que les responsables installés à Moscou ont commencé à évacuer les personnes des zones voisines.

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a appelé à des mesures pour assurer le fonctionnement sûr de la plus grande centrale nucléaire d’Europe alors que des évacuations étaient en cours dans la ville voisine d’Enerhodar.

« La situation générale dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse », a déclaré Grossi sur le site Internet de l’agence.

« Je suis extrêmement préoccupé par les risques très réels de sûreté et de sécurité nucléaires auxquels est confrontée la centrale. Nous devons agir maintenant pour prévenir la menace d’un accident nucléaire grave et ses conséquences associées pour la population et l’environnement. »

Bataille pour la zone attendue

Grossi a déclaré que si le personnel d’exploitation de l’usine reste sur le site, les conditions pour le personnel et leurs familles sont « de plus en plus tendues ».

Le gouverneur installé par la Russie dans la partie de la région ukrainienne de Zaporizhzhia contrôlée par Moscou a déclaré vendredi qu’il avait ordonné l’évacuation des villages proches de la ligne de front alors que les bombardements s’étaient intensifiés dans la région ces derniers jours.

Une contre-offensive de printemps ukrainienne largement attendue contre les forces russes est considérée comme susceptible de toucher la région de Zaporizhzhia, dont environ 80 % sont détenus par Moscou.

Des employés travaillent à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe lors d’une visite de membres de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en septembre 2022. (AIEA/Reuters)

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dimanche que les habitants étaient évacués en direction de Berdiansk et de Prymorsk, sur la côte de la mer d’Azov.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Les forces russes ont saisi l’usine de Zaporizhzhia quelques jours après que le président Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de son voisin en février 2022. Des échanges de tirs ont fréquemment eu lieu près de l’installation, chaque partie accusant l’autre.

Grossi s’est rendu pour la dernière fois à la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, en mars, dans le cadre des efforts visant à parler aux deux parties pour obtenir un accord sur les garanties afin d’assurer le fonctionnement sûr de la centrale.

Il a mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers des opérations militaires autour de l’usine.

L’usine est située dans la partie de cette région sous contrôle russe, et une grande partie du personnel qui l’exploite vit à Enerhodar, sur la rive sud du Dnipro.