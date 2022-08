La centrale nucléaire ukrainienne occupée par les forces russes temporairement coupée du réseau électrique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a été temporairement coupée du réseau électrique jeudi après que des incendies ont endommagé la dernière ligne de transmission en état de marche, a annoncé la société nucléaire publique Energoatom.

L’Ukraine et la Russie ont échangé leur responsabilité pour les bombardements et autres dommages à l’installation, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Les forces russes en ont initialement pris le contrôle en mars, mais ont permis à l’état-major ukrainien de poursuivre ses opérations.

Le Kremlin a résisté aux appels des pays occidentaux pour permettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’inspecter l’usine, mais le président russe Vladimir Poutine a accepté d’ouvrir l’installation à des experts internationaux après un appel la semaine dernière avec le président français Emmanuel Macron.

“Presque chaque jour, un nouvel incident se produit à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya ou à proximité. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps”, a déclaré jeudi le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, dans un communiqué.

“Je suis déterminé à diriger personnellement une mission de l’AIEA à la centrale dans les prochains jours pour aider à stabiliser la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires là-bas.”

Le président Biden s’est entretenu jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et les deux dirigeants ont appelé la Russie à rendre le contrôle de l’usine à l’Ukraine, selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche.

L’Ukraine est fortement dépendante de l’énergie nucléaire et les combats à Zaporizhzhia pourraient créer une catastrophe, selon Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defense Intelligence Agency et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”.

“Il s’agit potentiellement d’une catastrophe nucléaire de type Tchernobyl en devenir”, a déclaré Koffler à Fox News Digital. “La centrale nucléaire a été bombardée pendant des jours, voire des semaines, les deux parties, la Russie et l’Ukraine s’accusant mutuellement.”

Trois lignes de transmission de la centrale nucléaire ont déjà été endommagées par les bombardements russes, selon Energoatom. La quatrième et dernière ligne de transmission a perdu sa connexion deux fois jeudi mais a été remise en service, a indiqué l’AIEA.

Energoatom a affirmé la semaine dernière que les forces russes “prévoyaient de fermer les blocs électriques et de les déconnecter des lignes d’alimentation électrique du système électrique ukrainien dans un avenir proche”.