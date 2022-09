La plus grande centrale nucléaire d’Europe impliquée dans la guerre russe en Ukraine fonctionne en mode d’urgence à un niveau de risque plus élevé, a déclaré vendredi l’opérateur ukrainien d’énergie nucléaire.

La centrale nucléaire à six réacteurs de Zaporizhzhia est passée sous le contrôle des forces russes au début de la guerre qui a commencé en février, mais elle est exploitée par du personnel ukrainien. L’usine et les zones environnantes ont été frappées à plusieurs reprises par des bombardements que la Russie et l’Ukraine imputent aux forces de l’autre.

La dernière ligne électrique reliant la centrale au réseau électrique ukrainien a été coupée lundi, laissant la centrale sans source extérieure d’électricité et alimentée pour ses propres systèmes de sécurité par le seul des six réacteurs qui reste opérationnel.

Energoatom, l’opérateur nucléaire d’État, a déclaré vendredi que les réparations des lignes extérieures étaient impossibles en raison des bombardements et qu’opérer dans la soi-disant “île” comporte “le risque de violer les normes de sécurité contre les radiations et les incendies”.

“Seul le retrait des Russes de l’usine et la création d’une zone de sécurité autour d’elle peuvent normaliser la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Ce n’est qu’alors que le monde pourra respirer”, a déclaré vendredi Petro Kotin, le patron d’Energoatom. Télévision ukrainienne.

Kotin a expliqué dans une interview à l’Associated Press jeudi que le seul réacteur en fonctionnement “peut être complètement arrêté” à tout moment, et par conséquent la seule source d’énergie serait un générateur diesel.

La centrale nucléaire ukrainienne a besoin d’une zone de sécurité pour prévenir une catastrophe, selon une agence de l’ONU L’agence de surveillance atomique des Nations Unies a exhorté la Russie et l’Ukraine à créer une zone de sécurité et de protection nucléaire autour de la centrale de Zaporizhzhia afin d’éviter une catastrophe au niveau de Tchernobyl après que les inspecteurs ont découvert que les bombardements avaient endommagé six zones différentes de la centrale, dont certaines à proximité des bâtiments du réacteur.

Il y a 20 générateurs sur place et suffisamment de carburant diesel pour 10 jours. Après cela, environ 180 tonnes de carburant diesel seraient nécessaires quotidiennement pour les générateurs, ce qui, selon lui, est “impossible” tant que l’usine est occupée par les forces russes.

L’hôpital frappé, dit le gouverneur

Les combats se sont poursuivis vendredi dans certaines parties du sud et de l’est de l’Ukraine et dans le nord, où l’Ukraine affirme avoir récemment repoussé les forces russes hors de certaines zones.

Des avions russes ont bombardé l’hôpital de la ville de Velika Pysarivka, à la frontière avec la Russie, a déclaré Dmytro Zhyvytskyi, gouverneur de la région de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine. Il a dit que le bâtiment a été détruit et qu’il y a eu un nombre inconnu de victimes.

Dans la région de Donetsk à l’est – l’un des deux que la Russie a déclarés être des États souverains au début de la guerre – huit personnes ont été tuées dans la ville de Bakhmut au cours de la dernière journée et la ville est sans eau ni électricité pour la quatrième ligne droite jour, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Quatre personnes ont été tuées dans des bombardements dans la région de Kharkiv, dont deux dans la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande d’Ukraine, selon le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Le bombardement de la ville s’est poursuivi vendredi après-midi, a déclaré le maire Ihor Terekhov, blessant 10 personnes, dont trois enfants.

REGARDER | Survivre aux bombardements incessants de Mykolaïv, en Ukraine:

Survivre à des mois de bombardements à Mykolaïv, en Ukraine Les bombardements fréquents ont chassé une grande partie de la population de Mykolaïv, en Ukraine, une ville située sur la côte sud du pays. Ceux qui restent survivent grâce à l’aide étrangère. Ils disent qu’ils ont peur, mais qu’ils ont bon espoir.

L’Ukraine a affirmé cette semaine avoir repris le contrôle de plus de 20 colonies dans la région de Kharkiv, y compris la petite ville de Balakliya.

Des publications sur les réseaux sociaux montraient des habitants pleurant et souriants de Balakliya embrassant des soldats ukrainiens.

Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter la prétendue reprise de Balakliya, renvoyant toutes les questions à ce sujet au ministère russe de la Défense.

Mais Vitaly Ganchev, le responsable installé par les Russes dans la région de Kharkiv, a confirmé vendredi que “Balakliya, en effet, n’est pas sous notre contrôle”. Ganchev a déclaré que des “batailles difficiles” se poursuivaient dans la ville et que les forces russes tentaient d’expulser les troupes ukrainiennes.

La Garde nationale ukrainienne a également confirmé vendredi la reprise de Volokhiv Yar, un village à 19 kilomètres de Balakliya.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré vendredi à la télévision ukrainienne que les forces ukrainiennes tentaient de reprendre le contrôle de Koupianksk, une ville clé de la région de Kharkiv par laquelle les troupes russes de la région reçoivent tous leurs approvisionnements.

“C’est une plaque tournante de transport clé que nous devons reprendre et voir ensuite si nous devons aller au nord ou un peu plus au sud, déchirant ainsi ce groupe de troupes russes” et les empêchant de reconstituer leur stock de fournitures, a déclaré Podolyak. .

Des hélicoptères et des avions de chasse ont survolé les plaines vallonnées de la région de Donetsk, les avions se dirigeant vers Izium, près de l’endroit où les forces ukrainiennes ont mené une contre-offensive dans la région de Kharkiv. Les jets ont tiré des fusées éclairantes tandis qu’une fumée noire s’élevait au loin.