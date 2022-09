La centrale nucléaire ukrainienne fonctionne de manière précaire alors que la guerre persiste

KYIV, Ukraine – L’opérateur national ukrainien de l’énergie nucléaire a déclaré vendredi que la plus grande centrale nucléaire d’Europe, prise dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie, fonctionnait en mode d’urgence avec un risque élevé.

La centrale nucléaire à six réacteurs de Zaporizhzhia est passée sous le contrôle des forces russes au début de la guerre qui a commencé en février, mais elle est exploitée par du personnel ukrainien. L’usine et les zones environnantes ont été frappées à plusieurs reprises par des bombardements que la Russie et l’Ukraine imputent aux forces de l’autre.