La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia temporairement coupée du réseau électrique

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, au milieu des combats en Ukraine, a été temporairement mise hors service jeudi en raison d’un incendie sur une ligne de transmission, provoquant une panne d’électricité dans toute la région et augmentant les craintes d’une catastrophe dans un pays toujours hanté par la catastrophe de Tchernobyl.

Le complexe, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, est occupé par les forces russes et dirigé par des travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre qui dure depuis six mois. L’Ukraine allègue que la Russie tient essentiellement l’usine en otage, y stocke des armes et lance des attaques depuis ses environs, tandis que Moscou accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur l’installation.

Jeudi, la centrale a été coupée du réseau électrique après que des incendies ont endommagé la dernière ligne de transmission régulière en service, selon l’agence ukrainienne de l’énergie nucléaire, Energoatom. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a blâmé les bombardements russes et a déclaré que les générateurs diesel de secours de l’usine devaient être activés pour fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’usine.

Vue d’ensemble de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et des incendies, à Enerhodar, en Ukraine, le 24 août (Union européenne, images Copernicus Sentinel-2/Handout via Reuters)

“La Russie a mis l’Ukraine et tous les Européens à un pas d’une catastrophe radioactive”, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

Le gouverneur régional installé par la Russie à Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, a imputé les dommages à la ligne de transmission à une attaque ukrainienne.

Il n’était pas immédiatement clair si la ligne endommagée transportait de l’énergie sortante ou entrante, nécessaire aux systèmes de refroidissement vitaux des réacteurs. Une ligne de secours fournissant de l’électricité à partir d’une autre centrale est restée en place, a déclaré Energoatom.

REGARDER | Zelenskyy exhorte la pression internationale sur la Russie : Zelenskyy met en garde contre le “risque d’une catastrophe radioactive mondiale” Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’une pression internationale supplémentaire était nécessaire pour que la Russie se retire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et que ne pas le faire pourrait conduire à une catastrophe nucléaire.

Mais la mention par Zelenskyy de l’activation des générateurs de secours a soulevé la question de savoir si les systèmes de refroidissement étaient en danger. Une perte de refroidissement pourrait provoquer une fusion nucléaire.

À la suite des dommages causés à la ligne de transmission, les deux réacteurs encore en service sur les six de la centrale ont été mis hors service, a déclaré Balitsky, mais un a été rapidement rétabli, tout comme l’électricité dans la région.

Systèmes d’urgence activés

De nombreuses centrales nucléaires sont conçues pour s’arrêter automatiquement ou au moins réduire la puissance du réacteur en cas de perte des lignes de transmission sortantes. L’Agence atomique internationale de l’ONU a déclaré que l’Ukraine l’avait informée que les systèmes de protection d’urgence des réacteurs avaient été déclenchés et que tous les systèmes de sécurité restaient opérationnels.

Les trois lignes de transmission régulières de l’usine sont hors service en raison de dommages de guerre antérieurs.

“Quiconque comprend les questions de sécurité nucléaire tremble depuis six mois”, a déclaré Mycle Schneider, consultant et coordinateur du World Nuclear Industry Status Report, avant le dernier incident.

L’usine, présentée le 22 août, est sous contrôle russe mais exploitée par du personnel ukrainien. Kyiv et Moscou se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé l’usine, la plus grande d’Europe. (Alexander Ermochenko/Reuters)

L’Ukraine ne peut pas simplement fermer ses centrales nucléaires pendant la guerre, car elle en dépend fortement. Ses 15 réacteurs répartis sur quatre centrales fournissent environ la moitié de son électricité. Pourtant, un conflit armé près d’une centrale atomique en activité est troublant pour de nombreux experts et personnes vivant à proximité.

Cette peur est palpable juste de l’autre côté du fleuve Dniepr à Nikopol, où les habitants subissent des bombardements russes presque constants depuis le 12 juillet, avec huit personnes tuées, 850 bâtiments endommagés et plus de la moitié des 100 000 habitants fuyant la ville.

Bien qu’aucune centrale nucléaire civile ne soit conçue pour une situation de guerre, les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par des dômes de confinement en béton armé qui pourraient résister à un obus errant, selon les experts.

REGARDER | Les coûts et les limites d’une guerre d’artillerie lourde : Le Canada envoie des avions de transport militaire au Royaume-Uni pour soutenir l’Ukraine Le détachement aérien de l’armée canadienne au Koweït – qui a soutenu les opérations antiterroristes et les missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique – est transféré au Royaume-Uni pour soutenir l’Ukraine.

L’AIEA envisage d’envoyer une équipe à l’usine

La préoccupation la plus immédiate est qu’une interruption de l’alimentation électrique pourrait mettre hors service les systèmes de refroidissement essentiels au fonctionnement sûr des réacteurs. Les générateurs diesel d’urgence peuvent ne pas être fiables.

Les piscines où sont conservés les crayons de combustible usé pendant leur refroidissement sont également vulnérables aux bombardements, qui pourraient disperser des matières radioactives.

Kyiv a déclaré à l’AIEA que des bombardements plus tôt cette semaine avaient endommagé des transformateurs dans une centrale électrique conventionnelle voisine, perturbant l’approvisionnement en électricité de la centrale de Zaporizhzhia pendant plusieurs heures.

Le chef de l’agence atomique, Rafael Mariano Grossi, a déclaré jeudi qu’il espérait envoyer une équipe à l’usine d’ici quelques jours.

Les négociations sur la façon dont l’équipe accéderait à l’usine sont compliquées mais avancent, a-t-il déclaré à la télévision France-24.

“Kyiv l’accepte. Moscou l’accepte. Nous devons donc y aller”, a déclaré Grossi.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mardi, la cheffe politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a appelé au retrait de toutes les troupes et de tous les équipements militaires de l’usine et à un accord sur une zone démilitarisée autour de celle-ci.