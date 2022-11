La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia secouée par de “puissantes explosions”, selon l’agence nucléaire de l’ONU

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia et ses environs ont été secoués dimanche par de “puissantes explosions”, a annoncé l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le bombardement a causé des dommages aux bâtiments et aux équipements de l’installation, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, mais aucune victime n’a été signalée, selon la direction de l’usine.

“Les nouvelles de notre équipe hier et ce matin sont extrêmement inquiétantes”, a déclaré dimanche le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi.

“Des explosions se sont produites sur le site de cette grande centrale nucléaire, ce qui est totalement inacceptable. Quiconque est derrière cela, cela doit cesser immédiatement. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, vous jouez avec le feu !”

La Russie et l’Ukraine ont une fois de plus échangé la responsabilité des attentats. L’opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a accusé la Russie d’essayer “d’endommager ou de détruire autant que possible l’infrastructure énergétique de l’Ukraine” avant l’hiver, tandis que la Russie a accusé les forces ukrainiennes de bombarder les lignes électriques qui alimentent la centrale en électricité.

La Russie occupe l’installation depuis les premiers jours de la guerre, bien qu’elle soit toujours exploitée par un personnel ukrainien.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les forces russes avaient également bombardé dimanche des infrastructures civiles dans la région de Zaporizhzhia, détruisant 30 maisons.

À Kherson, à environ 200 km au sud-ouest de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, un dépôt pétrolier a été touché par deux missiles russes samedi, déclenchant un énorme incendie. La ville du sud, qui a récemment été reprise par les forces ukrainiennes, a également été touchée par des obus de chars et d’autres pièces d’artillerie.

Zelenskyy a déclaré que des coupures de courant programmées auraient également lieu dans 15 régions et dans la capitale Kyiv lundi.

“Restauration des réseaux et des capacités techniques d’approvisionnement, déminage des lignes de transport d’électricité, réparations – tout se passe 24 heures sur 24”, a déclaré Zelenskyy dans son discours nocturne dimanche.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.