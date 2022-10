La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia perd son alimentation externe

La plus grande centrale nucléaire d’Ukraine, qui est encerclée par les troupes russes, a perdu toute l’alimentation externe nécessaire aux systèmes de sécurité vitaux pour la deuxième fois en cinq jours, a déclaré mercredi le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, qualifiant cela de “développement profondément inquiétant”.

L’avertissement du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, est intervenu au milieu d’une vague de développements dans la guerre de la Russie en Ukraine. Le commandement militaire ukrainien a déclaré que ses forces avaient repris cinq colonies dans la région sud de Kherson, et la principale agence de sécurité intérieure russe a déclaré que huit personnes avaient été arrêtées en lien avec l’explosion du pont de Crimée le week-end.

Grossi, qui a rencontré mardi le président russe Vladimir Poutine, a déclaré que les contrôleurs de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – la plus grande centrale nucléaire d’Europe – avaient signalé l’interruption de l’alimentation externe et déclaré que les générateurs diesel de secours maintenaient les équipements de sûreté et de sécurité nucléaires opérationnels.

“Cette perte répétée de l’alimentation hors site de #ZNPP est une évolution profondément inquiétante et elle souligne le besoin urgent d’une zone de protection et de sûreté nucléaire autour du site”, a tweeté Grossi.

L’opérateur nucléaire d’État ukrainien Energoatom a déclaré sur la plate-forme de médias sociaux Telegram qu’une attaque de missiles russes contre la sous-station “Dniprovska” dans la région voisine de Dnipropetrovsk au nord a été endommagée, entraînant la fermeture d’une ligne de communication clé vers l’usine – incitant le diesel les générateurs s’allument automatiquement.

Le mois dernier, le chef d’Energoatom, Petro Kotin, a déclaré à l’Associated Press dans une interview qu’en général, l’usine de Zaporizhzhia disposait de suffisamment de carburant pour faire fonctionner les générateurs diesel pendant seulement 10 jours. Il a dit que ces générateurs étaient “la dernière défense de la station avant un accident radiologique”.

Les inquiétudes croissantes concernant la centrale nucléaire surviennent au milieu d’une recrudescence des combats dans le sud de l’Ukraine et d’un déluge de frappes russes à travers le pays ces derniers jours.

Kyrylo Tymoshenko, chef adjoint du bureau du président Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que les bombardements russes avaient fait au moins 14 morts dans la région de Zaporizhzhia et la région de Donetsk à l’est au cours de la dernière journée. Au moins 34 personnes ont été blessées dans cinq régions, a-t-il écrit sur Telegram.

Plus tôt mercredi, le commandement sud de l’Ukraine a déclaré que ses forces avaient repris cinq colonies dans la région sud de Kherson, à l’ouest d’un arc de contrôle russe du territoire dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Les villages de Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kamianka, Tryfonivka et Chervone dans le district de Beryslav ont été repris le 11 octobre, selon le président du commandement sud Vladislav Nazarov.

Les colonies se trouvent dans l’une des quatre régions récemment annexées par la Russie, une décision condamnée comme illégale en vertu du droit international par de nombreux pays et le secrétaire général de l’ONU.

Mercredi également, la principale agence russe de sécurité intérieure – le principal successeur du KGB – a déclaré avoir arrêté huit personnes accusées d’avoir participé à l’attentat à la bombe contre le pont principal reliant la Russie à la Crimée, tandis qu’un responsable de la ville de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré que les forces russes y ont mené d’autres grèves.

Le Service fédéral de sécurité, connu sous l’acronyme russe FSB, a déclaré avoir arrêté cinq Russes et trois citoyens ukrainiens et arméniens lors de l’attaque de samedi qui a endommagé le pont de Kertch entre la Russie et la péninsule de Crimée – une voie de communication cruciale pour l’approvisionnement et les voyages la construction après l’annexion de la Crimée par la Russie sous Poutine en 2014 a coûté des milliards.

Un camion chargé d’explosifs a explosé alors qu’il traversait le pont, tuant quatre personnes et provoquant l’effondrement de deux sections de l’une des deux liaisons automobiles.

Les responsables ukrainiens ont salué l’explosion sur le pont, mais se sont abstenus d’en revendiquer directement la responsabilité.

Le FSB a allégué que les suspects travaillaient sur ordre des services de renseignement militaire ukrainiens pour déplacer secrètement les explosifs en Russie et falsifier les documents qui les accompagnaient.

Il a déclaré que les explosifs avaient été déplacés par voie maritime du port ukrainien d’Odessa vers la Bulgarie avant d’être expédiés en Géorgie, conduits en Arménie puis de retour en Géorgie avant d’être transportés en Russie dans le cadre d’un plan complexe pour les livrer secrètement à la cible.

Poutine a allégué que les services spéciaux ukrainiens avaient orchestré l’explosion, la qualifiant d ‘”acte de terrorisme”, et ont répondu en ordonnant des frappes de missiles à travers l’Ukraine.

L’assaut de la Russie s’est poursuivi mercredi dans la région de Zaporizhzhia et la ville éponyme, brisant des fenêtres et soufflant des portes dans des immeubles résidentiels, a déclaré le secrétaire du conseil municipal Anatoliy Kurtev. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes, bien que Kurtev ait averti les habitants de la possibilité d’une attaque de suivi.

Zaporizhzhia, qui se trouve assez près de la ligne de front entre les forces russes et ukrainiennes, a été frappée à plusieurs reprises par des attaques souvent meurtrières ces dernières semaines. Il fait partie d’une région plus vaste, comprenant la plus grande centrale nucléaire d’Europe désormais sous contrôle russe, que Moscou a déclaré avoir annexée en violation du droit international. La ville elle-même reste aux mains des Ukrainiens.

Au sud, dans une zone de la région sous contrôle russe, une puissante explosion a frappé la ville de Melitopol, envoyant une voiture voler dans les airs, a déclaré le maire Ivan Fedorov. Il n’y avait aucun mot sur les victimes.

Les nouveaux affrontements sont survenus deux jours après que les forces russes ont commencé à frapper de nombreuses régions de l’Ukraine avec davantage de missiles et de drones porteurs de munitions, tuant au moins 19 personnes lundi seulement lors d’une attaque que le bureau des droits de l’homme de l’ONU a qualifiée de “particulièrement choquante” et équivalant à crimes de guerre potentiels.

Mardi a marqué le deuxième jour consécutif où les sirènes des raids aériens ont retenti dans toute l’Ukraine, et les responsables ont conseillé aux habitants de conserver l’énergie et de faire le plein d’eau. Les grèves ont coupé le courant dans tout le pays et ont troublé le calme relatif qui était revenu dans la capitale, Kyiv, et dans de nombreuses autres villes éloignées des lignes de front de la guerre.

“Cela apporte de la colère, pas de la peur”, a déclaré Volodymyr Vasylenko, 67 ans, un habitant de Kyiv, alors que les équipes s’efforçaient de restaurer les feux de circulation et d’éliminer les débris des rues de la capitale. « Nous nous sommes déjà habitués à cela. Et nous continuerons à nous battre.

Les dirigeants des puissances industrielles du Groupe des Sept ont condamné le bombardement et ont déclaré qu’ils “seraient fermement aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”. Leur promesse a défié les avertissements russes selon lesquels l’aide occidentale prolongerait la guerre et la douleur du peuple ukrainien.

Zelenskyy a déclaré aux dirigeants du G-7 lors d’une réunion virtuelle que la Russie avait tiré plus de 100 missiles et des dizaines de drones sur l’Ukraine en deux jours. Il a appelé à des systèmes de défense aérienne «plus modernes et efficaces» – même s’il a déclaré que l’Ukraine avait abattu de nombreux projectiles russes.

Le Pentagone a annoncé mardi son intention de livrer les deux premiers systèmes anti-aériens NASAM avancés à l’Ukraine dans les semaines à venir. Les systèmes, que Kyiv souhaite depuis longtemps, fourniront une défense à moyenne et longue portée contre les attaques de missiles.

Lors d’un appel téléphonique avec Zelenskyy mardi, le président Joe Biden “s’est engagé à continuer à fournir à l’Ukraine le soutien nécessaire pour se défendre, y compris des systèmes avancés de défense aérienne”, a déclaré la Maison Blanche.

Le ministre ukrainien de la Défense a tweeté que quatre systèmes allemands de défense aérienne IRIS-T venaient d’arriver, affirmant qu’une “nouvelle ère” de défense aérienne pour l’Ukraine avait commencé.