La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia frappée par de nouveaux bombardements, l’ONU prévient “l’heure grave” pour la sécurité nucléaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La menace qui pèse sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia continue d’augmenter, car elle a été frappée au moins cinq fois jeudi lors d’une série de tirs de missiles.

On ne sait toujours pas qui était responsable des frappes et l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées.

L’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi soir que c’était une “heure grave” non seulement pour la sécurité de l’Ukraine mais aussi pour celle de l’Europe.

ZELENSKYY ACCUSE LA RUSSIE DE « TERRORISME NUCLÉAIRE » ALORS QUE LES TROUPES TIRENT À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA

Les responsables ont averti qu’en tant que plus grande centrale nucléaire du continent européen et parmi les plus grandes au monde, les conséquences d’un endommagement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pourraient être “catastrophiques”.

“Toute action militaire mettant en péril la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire, doit cesser immédiatement”, a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi. “Ces actions militaires à proximité d’une installation nucléaire aussi importante pourraient avoir des conséquences très graves.”

Depuis le début des bombardements le 5 août, des explosions auraient endommagé les lignes de communication, les capteurs de surveillance des radiations, la station azote-oxygène, les conduites d’hydrogène et d’autres parties de l’infrastructure de l’usine.

Les zones proches de l’endroit où les matières radioactives de l’usine sont stockées sont également menacées, a averti l’agence ukrainienne de l’énergie nucléaire Energoatom, selon Reuters.

Grossi a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il ne croyait pas qu’il y avait une “menace immédiate” pour la sûreté nucléaire de la centrale, mais a averti que “cela pourrait changer à tout moment”.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à la démilitarisation complète du site nucléaire.

LES OFFICIELS RUSSES INSISTENT SUR LES EXPLOSIONS DE LA BASE AÉRIENNE “ACCIDENTELLES”, LES IMAGES SATELLITES MONTRENT DES CRATÈRES PRESQUE IDENTIQUES

L’usine est sous le contrôle des troupes russes depuis mars, mais ses opérations continuent d’être surveillées et menées par des responsables ukrainiens.

La délégation russe a accusé jeudi les forces ukrainiennes d’avoir lancé de l’artillerie lourde contre le site lors d’un changement d’équipe et a souligné le refus de Kyiv de signer un accord trilatéral avec l’AIEA.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que quelque 500 soldats russes ont été postés sur le site nucléaire comme une sorte de “bouclier nucléaire”, car Moscou sait que l’Ukraine hésitera à lancer une attaque en direction de la centrale nucléaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti jeudi lors d’une réunion de défense avec des responsables mondiaux au Danemark que les retombées causées par les dommages à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pourraient être pires que Tchernobyl.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Seuls le retrait complet des Russes du territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et la restauration du plein contrôle de l’Ukraine sur la situation autour de la centrale garantiront le rétablissement de la sécurité nucléaire pour toute l’Europe”, a déclaré Zelenskyy dans son discours du soir.

“Il s’agit d’un intérêt mondial, pas seulement d’un besoin ukrainien”, a-t-il ajouté.