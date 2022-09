NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia (ZNPP) a de nouveau perdu l’accès au réseau électrique après que des bombardements ont détruit l’infrastructure électrique de la ville voisine, a annoncé vendredi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Le ZNPP a perdu l’accès au réseau électrique au moins deux fois depuis l’invasion russe en février, mais le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a averti que cette fois, les opérateurs de la centrale ne pourront pas reconnecter en toute sécurité les réacteurs à la source d’alimentation.

L’UKRAINE DIT AUX GENS PRÈS DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA D’ÉVACUER, DIT LA RUSSIE TENANT LES CITOYENS EN ‘OTAGE’

“Enerhodar est devenu sombre”, a déclaré Grossi dans un avertissement sévère. “L’infrastructure électrique alimentant la ville d’Enerhodar, qui abrite les opérateurs de la centrale nucléaire et leurs familles, a été détruite par les bombardements.”

Le directeur général, qui a quitté le ZNPP à la suite d’une mission d’enquête plus tôt cette semaine, a déclaré que les bombardements de la centrale thermique de la ville avaient détruit le “commutateur” et provoqué une panne d’électricité complète, laissant la ville sans eau, ni électricité ni égouts.

“Compte tenu de l’augmentation et de la poursuite des bombardements, il y a peu de chances de rétablir une alimentation hors site fiable vers le ZNPP, d’autant plus que les bombardements endommagent continuellement et à plusieurs reprises l’infrastructure électrique”, a-t-il ajouté.

Si les travailleurs évacuent, l’usine pourrait manquer de personnel, a averti Grossi.

Grossi a demandé cette semaine que des mesures immédiates soient prises pour sécuriser l’usine et les responsables internationaux ont appelé à la démilitarisation complète de l’usine, que la Russie occupe depuis le 3 mars, bien qu’elle continue d’être exploitée par des techniciens ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksyy a appelé l’ONU à envoyer des troupes de maintien de la paix pour aider à sécuriser la zone alors que les responsables avertissent à plusieurs reprises que les retombées d’une attaque contre le ZNPP pourraient être plus dévastatrices que la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

LES INSPECTEURS DE L’ONU DÉCOUVRENT DES DOMMAGES AUX BÂTIMENTS DE ZAPORIZHZHIA EN UKRAINE LOGANT DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE “FRAIS”, DES DÉCHETS RADIOACTIFS

On ne sait pas quelle sera la réponse de l’ONU à la menace accrue à l’usine et Fox News pourrait immédiatement contacter l’ONU pour commentaires.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé la Russie à retirer ses troupes et son équipement militaire de la centrale nucléaire et l’Ukraine à promettre de ne pas déplacer ses troupes par la suite.

Les opérateurs du ZNPP envisagent d’arrêter le seul réacteur encore en marche à la centrale car il ne peut garantir une source d’énergie fiable, a déclaré Grossi.

“L’ensemble de la centrale électrique dépendrait alors entièrement des générateurs diesel de secours pour assurer les fonctions vitales de sûreté et de sécurité nucléaires”, a-t-il ajouté.

Mais ce n’est pas seulement la source d’énergie non fiable qui inquiète les responsables de l’énergie nucléaire.

Les travailleurs de l’usine peuvent essayer d’évacuer la zone avec leurs familles car la situation est devenue de plus en plus grave.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est une situation insoutenable et qui devient de plus en plus précaire”, a averti Grossi. “C’est totalement inacceptable. Cela ne peut pas durer.”

Grossi a appelé à l’arrêt immédiat de tous les bombardements et à la création d’une zone de protection et de sûreté nucléaire.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé la centrale nucléaire.