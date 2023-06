La centrale nucléaire japonaise de Fukushima effectue des tests pour rejeter en mer des eaux usées radioactives traitées

Après qu’un tremblement de terre et un tsunami destructeurs ont causé une centrale électrique japonaise à libérer de grandes quantités de rayonnement en 2011, des réservoirs de stockage ont refroidi ses cœurs de réacteur avec de l’eau.

Lundi, le Japon a commencé à effectuer des tests pour finalement rejeter les eaux usées radioactives dans la mer.

Alors que le Japon prévoit de rejeter progressivement les eaux usées diluées avec de grandes quantités d’eau de mer à des niveaux qu’il juge sûrs, les habitants et les pays voisins sont toujours fortement opposés à ce plan.

L’exploitant de la centrale nucléaire détruite de Fukushima a commencé lundi les tests d’installations nouvellement construites pour rejeter les eaux usées radioactives traitées dans la mer, un plan fortement opposé par les communautés de pêcheurs locales et les pays voisins.

Les tests à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi utilisent de l’eau douce au lieu de l’eau traitée, a déclaré l’opérateur Tokyo Electric Power Company Holdings.

Les travailleurs de l’usine ont examiné les pompes et l’équipement d’arrêt d’urgence de l’installation balnéaire nouvellement construite, qui diluera l’eau traitée avec de grandes quantités d’eau de mer. L’eau diluée pénètre ensuite dans un tunnel sous-marin et est rejetée dans l’océan à environ 1 km de la côte.

Le tunnel sous-marin et d’autres installations clés sont presque terminés. TEPCO indique que les tests volontaires devraient se poursuivre pendant environ deux semaines avant les vérifications obligatoires de pré-opération qui seront effectuées par l’Autorité de réglementation nucléaire, peut-être début juillet.

Le gouvernement japonais a annoncé en avril 2021 son intention de libérer progressivement l’eau traitée mais encore légèrement radioactive après sa dilution à ce qu’il dit être des niveaux sûrs. Les responsables japonais affirment que l’eau, actuellement stockée dans environ un millier de réservoirs de l’usine, doit être évacuée pour éviter les fuites accidentelles en cas de tremblement de terre et pour faire de la place pour le démantèlement de l’usine.

Le plan a fait face à de vives protestations de la part des communautés de pêcheurs locales préoccupées par la sécurité et les atteintes à la réputation. Les pays voisins, dont la Corée du Sud, la Chine et les pays insulaires du Pacifique, ont également soulevé des problèmes de sécurité. Le gouvernement japonais a mis en place un fonds pour promouvoir les fruits de mer de Fukushima et fournir une indemnisation en cas de baisse des ventes en raison de problèmes de sécurité.

Les responsables de la pêche ont déclaré qu’ils restaient opposés au plan lorsqu’ils ont rencontré le ministre de l’Industrie Yasutoshi Nishimura samedi lors de sa visite à Fukushima et dans les préfectures voisines d’Ibaraki et de Miyagi.

« Nous maintenons notre opposition », a déclaré Tetsu Nozaki, chef de l’association de pêche de la préfecture de Fukushima, à Nishimura. Nozaki, cependant, a déclaré que l’association soutient les progrès dans le démantèlement de l’usine et espère poursuivre le dialogue. « Pour le moment, nos positions restent très éloignées. »

Nishimura a déclaré aux journalistes qu’il espérait mieux comprendre les communautés de pêcheurs tout en s’efforçant de prévenir les atteintes à sa réputation.

En Corée du Sud, des pêcheurs ont organisé lundi un rassemblement devant l’Assemblée nationale à Séoul contre le projet de rejet d’eau radioactive traitée.

Les responsables japonais affirment que l’eau diluée sera rejetée dans l’océan pendant des décennies, ce qui la rendra inoffensive pour les personnes et la vie marine. Le Japon a sollicité le soutien de l’Agence internationale de l’énergie atomique pour gagner en crédibilité et garantir que les mesures de sécurité respectent les normes internationales.

Certains scientifiques affirment que l’impact de l’exposition à long terme et à faible dose aux radionucléides est inconnu et que la libération devrait être retardée.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs le 11 mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoquant la fonte de trois réacteurs et libérant de grandes quantités de rayonnement. Les réservoirs stockant l’eau utilisée depuis l’accident pour refroidir les cœurs des réacteurs atteindront leur capacité début 2024.