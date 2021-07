La centrale nucléaire iranienne de Bushehr reprend ses activités après deux semaines de maintenance pour corriger une « défaut technique »

La centrale nucléaire de Bushehr, située au sud de Téhéran, a été contrainte de fermer vers la fin juin, les responsables suggérant initialement qu’elle resterait hors ligne pendant « trois à quatre jours », marquant la première fois qu’il suspendrait ses opérations depuis sa construction.

La direction de la centrale avait averti les Iraniens que la fermeture temporaire de l’installation pourrait entraîner des pannes d’électricité dans tout le pays tandis que les responsables « révision » le site pendant plusieurs jours pour répondre à un « défaut technique » avec une demande estivale plus élevée dépassant les niveaux de production.

Lundi, Mahmoud Jafari, le chef adjoint de l’AEOI, a confirmé que les problèmes de l’usine ont été « fixé » et l’installation pourrait maintenant reprendre la production et être reconnectée au réseau électrique national, ramenant l’approvisionnement en énergie à des niveaux normaux.

L’Iran n’a pas précisé la nature du « défaut technique » au-delà de déclarer qu’il s’agissait d’un problème affectant le « générateur de courant, » le décrivant comme un « routine » procédure qui se produirait « une ou deux fois par an. »

Avant la fermeture fin juin, Jafari avait accusé les sanctions américaines de compliquer la gestion de la centrale nucléaire par les autorités, car il est de plus en plus difficile de s’approvisionner, et suggérant que l’installation pourrait arrêter ses opérations. « si aucune solution n’est trouvée. »

Les problèmes que les responsables iraniens ont eus avec la centrale nucléaire de Bushehr surviennent au milieu des pourparlers à Vienne avec les pays occidentaux sur la relance de l’accord nucléaire JCPOA de 2015 en échange d’un allègement des sanctions internationales contre Téhéran.

Abordant les progrès des pourparlers de Vienne, l’Iran a déclaré le 28 juin qu’il n’avait pas décidé de prolonger son accord de surveillance avec l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU, qui avait été mis en place dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015. L’Iran et les pays occidentaux ont déclaré que « des désaccords importants persistent » entre les deux parties des termes de l’accord nucléaire, sans délai pour parvenir à un accord.

