La centrale nucléaire de Fukushima lance son deuxième rejet d’eaux usées radioactives traitées dans la mer

TOKYO — La centrale nucléaire japonaise détruite de Fukushima a annoncé avoir commencé jeudi à rejeter dans la mer un deuxième lot d’eaux usées radioactives traitées, après que la première série de rejets se soit terminée sans problème.

L’exploitant de l’usine, Tokyo Electric Power Company Holdings, a déclaré que les ouvriers avaient activé une pompe pour diluer l’eau traitée avec de grandes quantités d’eau de mer, envoyant lentement le mélange dans l’océan à travers un tunnel souterrain.

Les rejets d’eaux usées, qui devraient se poursuivre pendant des décennies, ont suscité une vive opposition de la part des groupes de pêcheurs et des pays voisins, notamment la Corée du Sud, où des centaines de personnes ont organisé des rassemblements de protestation. La Chine a interdit toutes les importations de produits de la mer japonais, portant ainsi gravement préjudice aux producteurs et exportateurs japonais de produits de la mer.

Le premier rejet d’eaux usées de l’usine a commencé le 24 août et s’est terminé le 11 septembre. Au cours de ce rejet, TEPCO a déclaré avoir déversé 7 800 tonnes d’eau traitée provenant de 10 réservoirs. Lors du deuxième rejet, TEPCO prévoit de rejeter 7 800 tonnes supplémentaires d’eau traitée dans l’océan Pacifique sur 17 jours.

Environ 1,34 million de tonnes d’eaux usées radioactives sont stockées dans environ 1 000 réservoirs de l’usine. Cette somme s’est accumulée depuis que la centrale a été paralysée par un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011.

TEPCO et le gouvernement affirment que le rejet de l’eau dans la mer est inévitable car les réservoirs atteindront leur capacité maximale au début de l’année prochaine et l’espace de l’usine sera nécessaire pour son déclassement, qui devrait prendre des décennies.

Ils affirment que l’eau est traitée pour réduire les matières radioactives à des niveaux sûrs, puis diluée avec de l’eau de mer des centaines de fois pour la rendre beaucoup plus sûre que les normes internationales.

Certains scientifiques affirment cependant que les rejets continus de matières radioactives de faible activité sont sans précédent et doivent être surveillés de près.

De l’eau radioactive traitée et diluée s’écoule jeudi dans une installation juste avant d’atteindre l’océan à proximité de la centrale nucléaire de Fukushima. PA

Le gouvernement japonais a mis en place un fonds de secours pour aider à trouver de nouveaux marchés et réduire l’impact de l’interdiction chinoise des produits de la mer. Les mesures comprennent également l’achat temporaire, la congélation et le stockage des fruits de mer et la promotion de la vente de fruits de mer à domicile.

Les ministres se sont rendus à Fukushima pour goûter aux fruits de mer locaux et promouvoir leur sécurité.

TEPCO est chargée d’indemniser les dommages à la réputation des produits de la mer de la région causés par le rejet des eaux usées. Il a commencé à accepter les candidatures cette semaine et a immédiatement reçu des centaines de demandes. La plupart des réclamations pour dommages sont liées à l’interdiction des produits de la mer en Chine et à l’offre excédentaire du pays, qui a entraîné une baisse des prix, a déclaré TEPCO.

Le ministre de l’Agriculture, Ichiro Miyashita, a fait la promotion des pétoncles japonais lors d’une foire alimentaire en Malaisie mercredi, en marge d’une réunion régionale des ministres de l’Agriculture.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a examiné la sécurité du rejet d’eaux usées et a conclu que s’il était effectué comme prévu, il aurait un impact négligeable sur l’environnement, la vie marine et la santé humaine.