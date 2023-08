La centrale nucléaire de Fukushima commence à pomper des eaux usées radioactives dans la mer | Nouvelles du monde

L’exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima a commencé à rejeter dans la mer des eaux usées radioactives.

Jeudi, dans une vidéo en direct d’une salle de contrôle de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings a montré un membre du personnel en marche une pompe à eau de mer, marquant le début d’un projet controversé qui devrait durer des décennies.

Au Japon, des groupes de pêcheurs se sont opposés au projet, craignant que la réputation de leurs produits de la mer ne soit ternie. Des groupes en Chine et en Corée du Sud ont également exprimé leurs inquiétudes.

Mais le gouvernement japonais et les exploitants de l’usine affirment que l’eau doit être évacuée pour permettre le déclassement de l’usine et éviter des fuites accidentelles.

Le traitement et la dilution rendront les eaux usées plus sûres que les normes internationales et leur impact environnemental sera négligeable, ont-ils déclaré.

La publication commence plus de 12 ans après la fusion nucléaire de mars 2011, provoquée par un tremblement de terre et un tsunami massifs.

La pompe activée envoie le premier lot d’eau diluée et traitée d’un bassin de mélange vers un bassin secondaire, où l’eau est ensuite rejetée dans l’océan par un tunnel sous-marin.

L’eau est collectée et en partie recyclée comme eau de refroidissement après traitement, le reste étant stocké dans environ 1 000 réservoirs, déjà remplis à 98 % de leur capacité de 1,37 million de tonnes.

Ces réservoirs, qui couvrent une grande partie du complexe de la centrale, doivent être libérés pour construire les nouvelles installations nécessaires au processus de déclassement, ont indiqué des responsables.