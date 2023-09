La centrale nucléaire de DTE Energy fermée pendant près de 3 semaines | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock La centrale nucléaire de Fermi 2 a été arrêtée après la détection d’une fuite.

La centrale nucléaire Fermi 2 est fermée pour réparation depuis près de trois semaines. Les résidents locaux et les groupes de défense du comté de Monroe expriment leurs inquiétudes car il s’agit de la dernière indication d’une menace potentielle pour la sécurité publique dans le Michigan et les États voisins.

Il n’y a aucune indication claire sur la durée de la fermeture, et Jesse Collins, un habitant de la région et l’un des dirigeants du groupe, Résistance citoyenne à Fermi Two, a déclaré que DTE Energy n’est pas « franc » sur ce qui se passe réellement à l’usine. En écrivant le bulletin hebdomadaire du groupe, Collins a déclaré avoir dû faire beaucoup de recherches pour trouver beaucoup d’informations sur Fermi 2.

« Ainsi, un document indique qu’ils envoient une correction parce qu’il y a eu une faute de frappe », a déclaré Collins, « puis plus tard, dans les petits caractères, il est indiqué que les ventilateurs » n’entraîneraient pas de réduction significative de la sécurité, car le système est redondant. Vous voyez, cela n’a rien à voir avec une faute de frappe.

La Commission américaine de réglementation nucléaire Rapport quotidien sur l’état du réacteur de puissance indique que Fermi 2 ne produit aucune énergie. Sa production a été initialement réduite de 20 % le 20 août pour permettre une enquête et garantir la sécurité des niveaux d’oxygène et d’hydrogène, après la découverte d’une fuite dans l’enceinte sous pression la semaine précédente.

Les documents du CNRC indiquent que DTE « a fait de son mieux pour présenter une demande dans les délais et n’aurait pas pu raisonnablement éviter la situation ». Ils ajoutent qu’« aucune augmentation significative de l’exposition individuelle ou cumulative aux rayonnements professionnels n’est attendue ». Outre la fuite, DTE avait également faire une demande pour réparer les tours de refroidissement.

Michael Keegan, spécialiste des sciences sociales, directeur de recherche du groupe Ne gaspillez pas le Michigana dit qu’ils devaient modifier la demande de réparer les tours de refroidissement car cela coûterait trop cher de rester fermées. Il a dit que cela devra se faire plus tard.

« Ils exploitent l’usine d’une manière pour laquelle elle n’était pas configurée pour fonctionner », a déclaré Keegan. « Pour ce faire, ils ont dû obtenir des exemptions, et ce qui m’inquiète, c’est que la sécurité du public soit compromise au détriment de la production. »

Fermi 2 a déjà connu un arrêt en 2018, lorsqu’un problème de vanne a été découvert. En 1979, il y a eu une fusion partielle à Fermi 1. Un autre… en 1966 – a été considéré comme le pire accident nucléaire survenu dans une centrale basée aux États-Unis. Fermi 1 a été mis hors service en 1975.

