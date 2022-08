La centrale multitâche conçue pour améliorer votre productivité – Samsung Global Newsroom

Le Galaxy Z Fold4, une centrale électrique de genre et le plus récent de la gamme pliable de Samsung Electronics, repousse les limites des possibilités des smartphones avec un écran plus grand et plus immersif qui déploie des expériences mobiles optimisées et un multitâche de type PC.

Un écran Dynamic AMOLED incroyablement grand de 7,6 pouces ouvre l’espace dont vous avez besoin pour effectuer plusieurs tâches à la fois comme un pro, avec des applications optimisées pour l’expérience sur grand écran afin de vous aider à libérer des fonctionnalités accrues partout où vous allez. De plus, la nouvelle barre des tâches intuitive vous donne accès à vos applications préférées d’un simple glissement, vous offrant des moyens plus intelligents d’effectuer plusieurs tâches simultanément, que vous changiez d’applications en plein écran via App Pair ou que vous affichiez plusieurs fenêtres à la fois.

Lorsqu’il est temps de s’amuser, l’écran vif bord à bord du Z Fold4 avec des cadres minimisés et une caméra cachée sous l’écran vous permet de visionner sans distraction vos films et jeux préférés – suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur même les jours ensoleillés.

Consultez l’infographie ci-dessous pour voir pourquoi le smartphone le plus puissant de Samsung à ce jour, Z Fold4, est une véritable centrale multitâche.