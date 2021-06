La centrale hydroélectrique d’Amazon contribue à d’importantes émissions de gaz à effet de serre : étude

Les développeurs ont construit des centaines de centrales hydroélectriques dans le bassin amazonien pour tirer parti de l’énergie prétendument « verte » générée par son complexe de rivières. Lorsque le climatologue Dailson Bertassoli est allé mesurer les émissions de gaz à effet de serre de la centrale hydroélectrique de Belo Monte au Brésil, le premier ce qu’il a remarqué, ce sont les bulles. Les développeurs ont construit des centaines de centrales hydroélectriques dans le bassin amazonien pour tirer parti de l’énergie prétendument «verte» générée par son complexe de rivières.

Mais les climatologues savent maintenant que l’hydroélectricité n’est pas aussi bonne pour l’environnement qu’on le croyait autrefois. Bien qu’aucun combustible fossile ne soit brûlé, les réservoirs libèrent des millions de tonnes de méthane et de dioxyde de carbone à mesure que la végétation se décompose sous l’eau.

Les barrages dits au fil de l’eau (ROR) comme Belo Monte le long de la rivière Xingu, qui ont des réservoirs et des canaux plus petits permettant de réduire le débit de la rivière, étaient censés résoudre le problème, mais une étude publiée vendredi dans Science Advances a révélé que cela n’avait pas été l’affaire.

L’équipe de Bertassoli a étudié les émissions de méthane et de dioxyde de carbone au cours des deux premières années d’exploitation de Belo Monte et a comparé les résultats aux niveaux avant le remplissage des réservoirs, constatant une multiplication par trois des émissions de gaz à effet de serre.

« Une fois que vous avez l’inondation des terres sèches, la matière organique qui était emprisonnée dans le sol commence à se dégrader », a déclaré à l’AFP le professeur de géologie et de changement climatique à l’université de Sao Paulo.

C’était la source des bulles qu’il avait vues dans l’un des réservoirs de l’usine.

« Au lieu d’une rivière naturelle, nous avons désormais un réacteur qui favorise la production de méthane », a-t-il ajouté.

Et comme l’a souligné son collègue auteur et chercheur en climatologie Henrique Sawakuchi, ces « plus petits » réservoirs sont encore assez grands, le plus grand sur une rivière en partie endiguée où les arbres morts se dressent d’une blancheur éclatante au milieu de vastes canaux verts stagnants.

Le frère de Sawakuchi, Andre Sawakuchi, professeur à l’Université de Sao Paulo spécialisé dans le changement climatique et les systèmes fluviaux qui a également participé à l’étude, a ajouté que cette analyse met en évidence deux problèmes à prendre en compte lors de la construction de centrales hydroélectriques dans la région.

L’un est l’impact environnemental local sur les espèces aquatiques propres à la région », a-t-il déclaré à l’AFP. « L’autre est l’impact social sur les communautés indigènes qui vivent le long de la rivière. »

Histoire en damier

Des groupes autochtones et environnementaux ont protesté contre le projet de construction du Belo Monte dans les années 1990, ce qui a entraîné son abandon avant d’être réactivé en tant qu’usine ROR en 2011.

Les groupes environnementaux ont protesté contre la perte de la forêt qui a dû être défrichée pour le site tandis que les groupes autochtones ont résisté à la perte des terres inondées et ont redirigé ou siphonné le débit naturel de la rivière.

Andre Sawakuchi soutient qu’il est important de maintenir le flux de l’Amazone, malgré des besoins énergétiques croissants, et de ne pas « perturber ce cycle naturel avec des centrales hydroélectriques de tout type.

« C’est le pouls de la rivière », a-t-il déclaré. « Avec une centrale hydroélectrique, il n’y a plus de pouls. »

Les auteurs ont conclu dans leur étude que si le Brésil doit continuer à construire des barrages ROR le long de l’Amazone, il est alors important d’éviter au moins d’inonder la végétation, augmentant ainsi les gaz à effet de serre.

Une étude réalisée en 2019 par l’Environmental Defense Fund a révélé que certaines des centrales hydroélectriques du monde sont des puits de carbone, ce qui signifie qu’elles absorbent plus de carbone par la photosynthèse des organismes vivant dans l’eau qu’elles n’en émettent par décomposition, tandis que d’autres sont des émetteurs nets.

« Il n’y a pas d’utopie ici », a déclaré Bertassoli. « Surtout pour les pays qui considèrent si fort l’hydroélectricité comme une réponse ‘verte’ durable à leurs besoins énergétiques. »

