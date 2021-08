La centrale chinoise promet de continuer après être devenue la plus ancienne championne olympique d’haltérophilie alors que la star du Qatar bat des records d’or (VIDEO)

Le vétéran légendaire Lyu a réussi un mammouth de 170 kg (375 lb) à l’arraché et 204 kg (450 lb) à l’épaulé-jeté pour un total de 374 kg (825 lb), donnant au hulk de 37 ans une répétition de l’or qu’il a remporté en 2012 et alimentant son désir de poursuivre ses exploits étonnants en haltérophilie de compétition.

Il y a eu un moment d’inquiétude pour Lyu quand Antonino Pizzolato, son rival italien qui a finalement remporté le bronze, a tenté sans succès un record du monde de 210 kilogrammes (463 lb) à l’épaulé-jeté, que Lyu n’a pas pu non plus soulever.

« Cinq ans, c’est long pour un homme de cet âge » le concurrent de 81 kg (178,5 lb) a déclaré à AP via un interprète, après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques de 2016.

« C’est un art magnifique et c’est peut-être pour cela que je peux être un athlète pendant si longtemps. Ce n’est pas ma dernière compétition. »

Figure paternelle volontaire pour les jeunes concurrents, Lyu a admis qu’il avait hâte de revoir ses enfants et a déclaré à ses fans qu’ils peuvent s’attendre à le voir à l’édition 2024 s’il succombe à la tentation de participer aux championnats du monde dans son pays l’année prochaine. .

« Si vous me voyez l’année prochaine, vous me verrez à Paris », a-t-il ajouté, date à laquelle il pourrait avoir une autre médaille d’or olympique si Nijat Rahimov, du Kazakhstan, est suspendu.

Rahimov a battu Lyu pour l’or, mais a été suspendu pour suspicion d’avoir changé d’échantillons d’urine dans le cadre d’une deuxième infraction de dopage potentielle de sa carrière.

Il y avait plus de joie pour un redoutable haltérophile dans la catégorie 96 kg (211,5 lb), dans laquelle Fares Elbakh est devenu le premier vainqueur olympique du Qatar, établissant de nouveaux records pour l’épaulé-jeté avec une levée de 225 kg (495 lb) et la levée totale, atteignant 402 kg (886 livres).

« Dieu merci, ça a marché pour nous » a déclaré Elbakh, expliquant qu’il s’était concentré sur les premières tentatives d’épaulé-jeté lors de la finale. « C’était un peu un pari mais ça en valait la peine. Et nous avons relevé le défi. »

Elbakh a remporté la sixième médaille olympique du Qatar, bien qu’il ait raté une tentative de record du monde de 232 kg (511,5 lb) à l’épaulé-jeté.

« Je me sens bien. Je me sens incroyable », a-t-il ajouté, s’engageant à continuer de viser le record du monde. « Ce n’est pas une fin ; nous en avons encore plus et à venir bientôt, et nous ferons de notre mieux pour le rendre encore meilleur. »