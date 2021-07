La centaine record de Liam Livingstone en Angleterre le place dans le bouleversement de la Coupe du monde T20 | Nouvelles de cricket

11:51



Regardez les faits saillants du premier international T20 entre l’Angleterre et le Pakistan alors que Liam Livingstone a fracassé une centaine de balles remarquables

Regardez les faits saillants du premier international T20 entre l’Angleterre et le Pakistan alors que Liam Livingstone a fracassé une centaine de balles remarquables

Liam Livingstone – Batteur de record d’Angleterre.

Le batteur du Lancashire a marqué le siècle international le plus rapide de son pays lorsqu’il a atteint le jalon de seulement 42 balles contre le Pakistan lors de l’international T20 de vendredi à Trent Bridge.

Les manches de Livingstone – dans lesquelles il a frappé neuf six et six quatre – se sont soldées par une cause perdante, l’Angleterre ayant tous joué pour 201 poursuivant un énorme 233.

Mais la nuit a été une victoire pour Livingstone personnellement, avec son coup palpitant lors de son neuvième match pour son pays lui donnant « le meilleur jour de ma carrière » et renforçant considérablement ses espoirs de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année. ..

1:28 Livingstone a atteint trois chiffres à Trent Bridge avec un énorme six ! Livingstone a atteint trois chiffres à Trent Bridge avec un énorme six !

Stuart Broad – « Une fois dans une vie, frappez »

« C’était brutal. Il l’a frappé magnifiquement dès le moment où il est entré – contre la couture, contre la rotation. Il a frappé neuf six et ils ont tous dégagé la corde d’un mile de campagne!

« C’était vraiment l’un de ces coups que l’on joue une fois dans sa vie, donc le faire si tôt dans sa carrière internationale est incroyable.

« Il aurait très bien pu se frayer un chemin dans l’équipe de la Coupe du monde T20 avec une performance comme celle-là. Je pense que nous le verrons beaucoup plus au cricket à balles blanches pour l’Angleterre à l’avenir.

« Il a une telle puissance et peut frapper de bonnes balles pour six. C’est ce que veulent Eoin Morgan, Ben Stokes, Jos Buttler dans les vestiaires – des gens qui peuvent jouer des manches comme ça. »

Livingstone a croqué neuf six et six quatre à Nottingham vendredi soir

Eoin Morgan – « Aussi bon que n’importe laquelle de nos manches »

« C’était un coup incroyable. Le plus grand compliment que je puisse lui faire est qu’au cours des six dernières années en tant que groupe, notre vestiaire a regardé des manches incroyables – Buttler, [Jason] Roy, Moeen [Ali] – et c’était aussi bon que n’importe lequel d’entre eux. »

Michael Atherton – « Livingstone prêt pour ce niveau »

« Quelle soirée pour Livingstone ! Sa plus belle journée de cricket et des manches fabuleuses de sa part. Il a montré dans les ligues de la franchise T20 qu’il est un joueur prêt pour ce niveau.

1:28 Livingstone a atteint trois chiffres à Trent Bridge avec un énorme six ! Livingstone a atteint trois chiffres à Trent Bridge avec un énorme six !

« Quel joueur polyvalent il est. Il peut frapper au sommet, au milieu, au bol hors-spin, au leg-spin et sa capacité à frapper six coups est fantastique !

Liam Livingstone – « Le meilleur jour de ma carrière »

« J’aime être dans cet environnement mais je ne regarde pas trop loin devant [to the T20 World Cup]. J’ai été coupable de faire ça avant que ça ne me mène nulle part, donc ce n’est certainement pas quelque chose que je fais [now].

Angleterre vs Pakistan Vivre de

« La chose la plus agréable, c’est le travail que j’ai accompli, voyager à travers le monde pour essayer d’acquérir de l’expérience et de la maturité, tout se met en place. Il s’agit d’essayer d’avoir un peu plus de contrôle.

« Tout au long de ma carrière, j’ai été quelqu’un qui a été un peu plus téméraire ; j’ai évidemment la capacité de frapper une balle, mais la chose dont j’avais besoin pour m’améliorer était la régularité.

« Je dirais que c’est le meilleur [day] de ma carrière. J’ai jeté un coup d’œil à quelques balles, puis » c’est parti « . Je me sentais vraiment bien là-bas et ce n’était qu’un de ces jours. »

Voyez si Livingstone tire à nouveau lorsque l’Angleterre affronte le Pakistan dans le deuxième international T20 de la série de trois matchs. La couverture d’Emerald Headingley commence à 14 heures dimanche sur Sky Sports Cricket.