La censure vindicative des républicains contre Adam Schiff, expliquée

Après avoir échoué à disputer les votes la semaine dernière, les républicains de la Chambre ont rassemblé la majorité nécessaire pour censurer le représentant démocrate Adam Schiff (D-CA) mercredi. Cette décision fait partie des dernières attaques républicaines contre d’éminents démocrates – y compris des membres de l’administration Biden et du Congrès – et vise à dynamiser la base du GOP avant les élections de 2024.

Les républicains ont ciblé Schiff spécifiquement en raison de son rôle de premier plan dans la première procédure de destitution de l’ancien président Donald Trump ainsi que de son rôle dans l’enquête sur une éventuelle collusion entre la campagne de Trump et la Russie. Dans le cadre de l’enquête de la commission du renseignement de la Chambre sur le sujet, Schiff a allégué qu’il y avait des preuves solides d’une collusion potentielle, bien que les républicains soutiennent que le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller a par la suite contesté cette conclusion.

« M. Schiff a exploité sa position de président du comité Intel et toutes les opportunités possibles, menaçant la sécurité nationale, sapant notre président dûment élu et déshonorant l’institution », a déclaré la représentante Anna Paulina Luna (R-FL), marraine de la résolution de censure, dit avant le vote.

Bien que la censure ait été conçue comme visant à tenir Schiff responsable, elle fait finalement partie d’une stratégie politique républicaine plus large. De nombreux électeurs et législateurs conservateurs veulent des représailles après que les démocrates de la Chambre ont lancé deux efforts de destitution contre Trump, censuré le représentant Paul Gosar et retiré la représentante Marjorie Taylor Greene de ses comités. La censure de Schiff a permis aux dirigeants républicains de la Chambre de donner une victoire à cette faction du caucus, tout en montrant aux électeurs les plus dévoués du parti que le GOP utilise son pouvoir pour scruter les démocrates et Biden.

Après l’échec d’un vote sur la censure précédente de Schiff, Trump – qui a une large avance dans les sondages primaires et est toujours considéré comme un faiseur de rois, malgré son bilan mitigé en 2022 – fait valoir que tout membre de la Chambre qui a voté contre devrait faire face à un premier défi.

« Les républicains réagissent rationnellement aux incitations électorales », a déclaré Dave Wasserman, expert de Cook Political House, à Vox. « La plupart d’entre eux représentent des quartiers majoritairement rouges où la base de leur parti exige qu’ils prennent le maximum de mesures contre l’administration Biden. … C’est la viande rouge la plus rouge que les républicains de la Chambre pourraient jeter à la base.

Les efforts des républicains se concentrent sur la base

La résolution de censure des républicains a été approuvée 213-209, avec six membres du GOP, dont cinq qui siègent également au comité d’éthique, votant présents. La mesure était une version mise à jour de celle qui a échoué la semaine dernière : la version précédente prévoyait la possibilité d’une amende de 16 millions de dollars si Schiff était reconnu coupable d’inconduite, et cette disposition a depuis été abandonnée en raison des inquiétudes de certains membres à ce sujet.

Une fois le vote adopté, Schiff a été invité à se tenir au centre de la Chambre où il a été verbalement réprimandé par le président Kevin McCarthy. Alors que la procédure se déroulait, les démocrates ont crié « Honte! » et « Honte ! » à leurs collègues du GOP. Schiff n’a pas tardé à dénoncer la censure, la qualifiant de « petit retour politique ». Et certains démocrates ont accusé les républicains d’hypocrisie, notant qu’ils ont choisi de censurer Schiff alors même qu’ils se sont arrêtés avant de discipliner de la même façon des membres comme le représentant George Santos (R-NY), qui a été inculpé de fraude et de blanchiment d’argent.

La censure de Schiff pourrait être la première d’une série d’actions que les républicains entreprennent cette semaine pour riposter aux démocrates. La représentante du Colorado, Lauren Boebert, a présenté une résolution de destitution visant le président Joe Biden, qui devrait être déposée à la Chambre, tandis que la représentante Greene est sur la bonne voie pour présenter une résolution de destitution similaire visant le directeur du FBI, Christopher Wray. Lors d’une réunion à huis clos, cependant, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a averti que ce n’était peut-être pas le bon moment pour poursuivre une destitution de Biden, arguant que les républicains devaient d’abord monter le dossier.

« Il s’agit simplement d’essayer d’apaiser la base Trumpiste par la politique de représailles », déclare David Barker, professeur au gouvernement de l’université américaine. « Maintenant qu’ils ont la majorité, ils exercent ce pouvoir pour essayer de » donner aux Dems un avant-goût de leur propre médecine « . »

Cependant, les destitutions et les sanctions dirigées par les démocrates n’étaient pas les mêmes que celles qui traversent actuellement la Chambre. Gosar et Greene ont été sanctionnés pour avoir soutenu des menaces de violence contre leurs collègues législateurs, tandis que Trump a d’abord été destitué pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès, puis pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier.

Les républicains doivent également trouver l’équilibre entre répondre aux besoins de leur base et ne pas décourager les électeurs modérés, qui s’opposent à ces actes de vengeance politique. Cela fait partie de la raison pour laquelle les dirigeants de la Chambre ont été plus circonspects quant à la poursuite d’une destitution de Biden. Si les républicains de la Chambre vont trop loin, après tout, ils risqueraient de perdre leur faible majorité et de nuire à leurs chances électorales avec des électeurs swing.

« Ils ont 18 membres des districts que Biden a portés en 2020. C’est lourd de périls pour ces républicains », déclare Wasserman.