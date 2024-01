La censure ne fait rien pour lever le voile de l’ignorance – Los Alamos Reporter

Les règles affichées sur le mur de l’espace d’art communautaire du comté de Los Alamos, dans le tunnel souterrain près du marché coopératif. Photo gracieuseté de James Rickman

PAR JAMES RICKMAN

Los Álamos

Le premier amendement à la Constitution des États-Unis reste, à mon avis, la liberté fondamentale la plus éclairée et la plus belle garantie aux citoyens de cette nation. Par conséquent, j’ai été attristé de lire l’appel du rabbin Jack Shlachter à « légitimer » l’art dans le tunnel souterrain près du marché coopératif de Los Alamos.

Lorsque ma femme et moi avons vu pour la première fois que le département des services communautaires du comté de Los Alamos avait désigné le tunnel comme « espace artistique » communautaire, j’ai été ravi. L’art et la libre expression des idées sont des ingrédients nécessaires à une société éclairée. Cependant, je me demandais cyniquement à haute voix combien de temps il faudrait avant que la controverse conduise à des appels à une régulation de l’espace ou à sa suppression totale et à son évolution dans le domaine de l’anarchie du graffiti. Malheureusement, nous avons maintenant notre réponse.

Quand j’entends des gens commencer à définir l’art « légitime » comme étant non offensant, apolitique ou non sexuellement graphique, je frémis. Tout au long de l’histoire de l’humanité, l’art a représenté toutes ces choses… et bien d’autres encore. Par exemple, le David de Michel-Ange a été considéré pendant des décennies comme un symbole politique, il arbore un pénis nu bien en vue et la statue continue d’offenser certaines sensibilités même aujourd’hui. Comme le dit le vieil adage, « l’art » est dans l’œil du spectateur.

Quelles que soient les réactions que l’art suscite, la meilleure chose est peut-être qu’il conduit souvent à des discussions animées et authentiques entre les gens – souvent entre des personnes d’horizons très disparates – sur notre place dans l’univers. La discussion mène à la vérité ; la vérité mène à la compréhension ; la compréhension libère notre capacité à aimer, qui à son tour crée sa propre beauté.

Après être allé dans le tunnel et avoir vu par moi-même ce que mon ami le rabbin Shlachter écrivait, j’ai conclu que, du point de vue du tunnel en tant qu’espace d’art public, la seule chose illégitime à propos des graffitis en question est qu’ils ne suivaient pas les règles d’espace bien visibles affichées à l’entrée du tunnel. Parce que « l’artiste » n’a pas eu le courage de signer sa pièce et n’a pas suivi les règles simples, nous n’avons aucun moyen de connaître l’intention ou le cadre de référence de la personne pour la pièce, et aucun moyen de contacter l’artiste. demander. En tant que tel, on pourrait affirmer que la peinture n’est qu’un simple vandalisme.

Curieusement, le vandale a suscité une véritable discussion qui a permis au rabbin Shlachter de s’exprimer et de proposer des sources grâce auxquelles notre communauté peut mieux comprendre le point de vue du rabbin, et a motivé un autre membre de notre communauté à nous fournir une explication. point de vue opposé et sources derrière lui également.

J’espère que le comté apportera des changements positifs dans la façon dont il gère l’espace d’art public à l’intérieur du tunnel afin d’encourager les artistes à suivre les règles. Peut-être qu’un nettoyage mensuel des graffitis anonymes qui empiètent et nuisent aux artistes assez courageux pour signer leur travail s’impose. Soit cela, soit nous nous installons dans un autre état d’esprit cynique du type « c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses » jusqu’à ce que nous nous retrouvions plongés jusqu’au cou dans un monde dépourvu de beauté, de vérité, d’amour et de liberté d’expression.

