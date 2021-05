La censure de ce que les écoles enseignent sur les enfants de race shortchanges; c’est futile.

Quand j’ai lu que les législateurs du Tennessee avaient interdit l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques, je me suis souvenu du serment que j’avais prêté au pays lorsque j’ai été embauché pour enseigner à l’école publique de Los Angeles. J’ai dû promettre de ne promouvoir aucune idée qui pourrait conduire au renversement de notre gouvernement (j’étais flatté d’être soupçonné d’avoir un tel pouvoir).

Je ne vis pas dans le Tennessee et je ne suis allé dans l’État que deux fois dans ma vie, mais c’est une tendance préoccupante. Des restrictions et des interdictions sur ce que les enseignants peuvent et ne peuvent pas dire ou enseigner sur l’histoire laide et en cours de la race aux États-Unis émergent non seulement dans le Tennessee mais aussi dans l’Indiana, le Texas et d’autres États. Dans l’Oklahoma, le gouverneur a été expulsé d’une commission sur le massacre de la race de Tulsa en 1921 la semaine dernière pour avoir signé une interdiction.

Ces mesures peuvent satisfaire les inquiétudes des parents blancs qui craignent une conspiration d’endoctrinement politique de gauche dans nos écoles publiques. Ou des parents qui souhaitent protéger leurs enfants de l’inconfort ou de la honte de notre passé et de notre présent raciaux. À tout le moins, il y a des points politiques à marquer d’un coup critique sur l’idéologie progressiste qui la condamne et la censure à la fois.

J’apprends aux enfants à penser par eux-mêmes

Censurer les enseignants de la maternelle à la 12e année n’a rien de nouveau, comme je le sais par expérience personnelle. Je n’ai jamais été accusé d’avoir violé le serment que j’ai prêté il y a 30 ans, mais la vérité est qu’il n’aurait pas été difficile de monter un dossier contre moi. Apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes – ce que je fais fièrement – est une menace pour ceux qui ont un pouvoir politique et économique, même s’il est très petit dans mon petit coin de l’univers.

Je n’ai jamais préconisé explicitement une quelconque idéologie politique ou économique, mais je n’ai certainement pas essayé de cacher aux étudiants des injustices, passées ou présentes, ni les décourager de leur propre pensée radicale. Mon travail est de contester tout ce qu’ils disent. Pour leur montrer de multiples perspectives sur tout et n’importe quoi et exiger des preuves pour toutes les affirmations qu’ils font. S’ils sont sceptiques à l’égard des croyances populaires ou traditionnelles et de toute personne occupant des postes de pouvoir – y compris moi – alors j’ai fait mon travail.

Je n’enseigne pas la théorie critique des races et je ne le ferai jamais. Je vais leur en parler et les aider à comprendre ses affirmations et les preuves appropriées pour étayer ces affirmations – mais il doit toujours appartenir aux élèves de tirer leurs propres conclusions.

Le travail d’un éducateur est de présenter des modes de pensée. Jamais – pour «apprendre» aux enfants ce qu’il faut penser ou comment voir le monde ou son histoire. Si l’objectif d’un enseignant est de convaincre les étudiants de la validité de la théorie critique de la race ou de toute autre théorie sur la race ou autre, il n’enseigne pas; et ces parents inquiets ont raison. C’est de l’endoctrinement.

N’importe quel éducateur où que ce soit qui enseigne quoi que ce soit doit non seulement accepter, mais aussi cultiver la dissidence des élèves – sinon ils ne sont pas vraiment des éducateurs.

Comme tout le monde, les éducateurs ont des opinions et, oui, des préjugés. Et si nous pensons avoir raison dans nos vues, alors nous devons avoir confiance que ces vues, présentées objectivement selon le spectre des vues, convaincront leurs jeunes esprits. Plus important encore, nous devons être suffisamment ouverts d’esprit pour accepter lorsqu’un élève arrive à une conclusion différente.

En termes simples, si nous n’écoutons pas la raison, pourquoi le devraient-ils?

Toutes les idées sont disponibles sur Internet

Si votre objectif est de faire ressentir de la honte ou de la culpabilité aux enfants de toute origine ethnique, vous ne devriez pas travailler avec des enfants. Vous ne devriez enseigner nulle part.

Notre objectif devrait être d’ouvrir les yeux et de croire qu’ils ouvriront leur cœur. L’un de nos outils les plus efficaces à cette fin est d’écouter, de montrer que nous nous soucions de nos élèves et que nous les respectons en tant qu’individus ayant leur propre esprit.

J’aurais aimé que quelqu’un explique cela aux politiciens qui croient qu’il est de leur devoir de restreindre la portée de la réalité que nous pouvons présenter aux enfants, qui croient que l’apprentissage peut se faire sans un certain inconfort, et qui semblent ne pas comprendre que toute idée qu’ils cherchent à interdire notre discours sur les programmes est facilement accessible sur Internet.

À l’ère de l’information, abréger le programme comme celui-ci ne fait que rendre l’école moins pertinente. La plupart des étudiants, surtout s’ils poursuivent leurs études à l’université, apprendront d’une manière ou d’une autre la théorie critique des races. Si vous pensez que c’est une théorie bidon, encouragez ces étudiants à faire la recherche. Sinon, ils sauront que vous cachez simplement une vérité qui vous met en colère ou vous embarrasse.

Une véritable éducation – authentique, légitime et significative – signifie donner aux élèves la possibilité de lutter contre les ambiguïtés du monde dont ils sont censés hériter. Les législateurs du Tennessee vendent les enfants qu’ils sont censés représenter, veillant à ce que moins d’entre eux soient prêts à fonctionner à un niveau élevé dans un monde complexe et ambigu.

