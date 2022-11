La censure chinoise met en danger l’industrie cinématographique autrefois dynamique de Hong Kong

Commentez cette histoire Commentaire

HONG KONG — Le dernier film du réalisateur Chan Tze-woon explore comment les luttes politiques à travers des générations de Hongkongais ont façonné leur identité. Pourtant, il n’a jamais été montré dans la ville où il se déroule – où Chan est né et a grandi – et une partie importante de son financement provient de l’étranger. L’histoire derrière “Blue Island”, qui samedi pourrait remporter le prix du meilleur documentaire aux prestigieux Golden Horse Awards de Taiwan, est l’histoire de la façon dont les cinéastes indépendants de Hong Kong se tournent de plus en plus vers les marchés étrangers alors que la censure se développe chez eux.

Chan a choisi de ne pas projeter le film dans les cinémas locaux car cela aurait nécessité un examen officiel en vertu de l’ordonnance sur la censure des films de la ville. Dans le contexte d’une loi sur la sécurité de 2020 destinée à freiner la dissidence après des mois de manifestations pro-démocratie, l’ordonnance a été modifiée l’année dernière pour interdire les contenus qui pourraient être considérés comme une menace pour la sécurité nationale.

Trois films taïwanais ont récemment été accrochés et obligés de supprimer des scènes pour obtenir les autorisations nécessaires pour faire partie des festivals de films locaux. En octobre, les censeurs ont “recommandé” contre une projection en plein air de “The Dark Knight”. Bien qu’ils n’aient pas donné de raison, l’hypothèse ici était qu’ils ont réagi à la description d’un homme d’affaires chinois corrompu. Le film a été retiré.

De tels défis rendent la nomination de “Blue Island” d’autant plus importante, a déclaré Chan, augmentant sa visibilité et suscitant des discussions sur les bouleversements dramatiques que Hong Kong a connus et sur ce que son avenir lui réserve.

Le film montre “le vrai Hong Kong, son atmosphère et comment les habitants ainsi que la diaspora font face à de tels changements”, a expliqué Chan. Un mélange de documentaire et de drame qui suit des militants de différentes générations alors qu’ils luttent pour rechercher et maintenir leurs libertés, il a été sélectionné dans les festivals du film de Londres, Toronto et Rotterdam et sera distribué à Taïwan en décembre.

“J’espère que la jeune génération de cinéastes pourra sentir que nous ne sommes pas seuls, que nous n’avons pas nécessairement besoin de suivre la voie commerciale et de passer par la censure officielle”, a déclaré Chan. “Nous pouvons être les pionniers et forger nos propres voies dans la poursuite du cinéma libre.”

Parmi les autres films de Hong Kong qui pourraient être honorés samedi, citons «The Sunny Side of the Street», qui met en vedette Anthony Wong, un acteur populaire qui a soutenu les manifestations pro-démocratie de la ville en 2019, et «Limbo», un représentation monochromatique du côté violent de la ville. Aucun des deux films n’a été projeté dans les salles de Chine continentale.

Les Golden Horse Awards, connus sous le nom d’Oscars du monde de langue chinoise, font partie des plates-formes de plus en plus importantes pour les cinéastes indépendants tels que Chan alors qu’ils se concentrent sur l’étranger et recherchent de nouvelles façons de financer leur travail et de le promouvoir auprès d’un public plus large. L’organisation derrière les prix gère un programme spécial pour connecter les cinéastes de langue chinoise à l’industrie internationale qui peut aider à soutenir leurs projets artistiques. Cette année, 10 projets de films hongkongais en font partie.

La communauté cinématographique a “montré sa capacité à survivre et à prospérer dans les fissures”, a déclaré Kiwi Chow, qui a réalisé le documentaire gagnant de l’année dernière, “Revolution of Our Times”, qui tire son nom d’un slogan de protestation désormais interdit. Son film n’a également jamais été projeté à Hong Kong.

Il n’y a pas si longtemps, le cinéma de Hong Kong était une fierté. Le début des années 1990 marque son apogée ; grâce à de nombreux investisseurs enthousiastes, des centaines de films ont été produits chaque année. Des stars telles que Jackie Chan ont suivi les traces de Bruce Lee et ont réinventé les arts martiaux pour un public mondial. Des réalisateurs tels que Wong Kar-wai ont capturé la beauté de la ville tout en encapsulant sa lutte identitaire lorsque l’ancienne colonie britannique a été renvoyée sous la domination chinoise en 1997.

Chow a déclaré qu’il avait commencé à contacter des investisseurs indépendants et des acteurs indépendants lorsque de plus grandes sociétés cinématographiques affiliées au continent ont rompu leurs liens. D’autres ont choisi de faire de même plutôt que de mettre leur expression artistique en danger. Chan, par exemple, a obtenu un financement pour “Blue Island” de la France, de la Corée du Sud et de trois autres pays.

Sans surprise étant donné la relation antagoniste entre la Chine et Taïwan, les Golden Horse Awards eux-mêmes ont provoqué la colère de Pékin.

Après qu’un réalisateur taïwanais ait exprimé son soutien à l’indépendance de l’île autonome, Pékin a interdit aux cinéastes du continent d’assister à la cérémonie de 2019. En septembre, une association cinématographique influente de Hong Kong a publié une lettre demandant à ses membres de boycotter la cérémonie de ce week-end au milieu de “l’intensification des tensions géopolitiques”.

Certains cinéastes locaux bénéficient de travailler avec les autorités chinoises. Ils y ont accès en vertu d’un accord de 2003 entre Pékin et Hong Kong pour la coproduction de films, qui continue de fournir un financement et un accès pour contourner le quota annuel limité du continent pour les films importés.

“La plupart des réalisateurs et acteurs de Hong Kong ne font que participer à des histoires basées sur le continent”, a déclaré Lee Cheng-liang, professeur adjoint de communication à l’Université nationale Chengchi de Taipei. “Cette coopération se fait au détriment de toute l’industrie cinématographique de Hong Kong, car elle transfère ses compétences et son expérience en Chine.”

Mais l’attrait du marché du film chinois s’est affaibli avec le renforcement de la censure. En novembre, seuls 49 films étrangers avaient passé l’examen et avaient été autorisés dans les cinémas du continent cette année, le nombre le plus bas en près d’une décennie.

Le box-office pendant les vacances de la fête nationale chinoise le mois dernier a chuté de plus de 60% par rapport aux vacances de 2021. Films patriotiques, montrant souvent des fonctionnaires ou des soldats chinois venant au secours des citoyens pour susciter un soutien au Parti communiste, ont représenté plus des deux tiers des ventes de billets.

“Ces films ne racontent pas les histoires des gens du point de vue de l’individualisme mais du collectivisme”, a déclaré Hao Jian, professeur à l’Académie du film de Pékin. “Ne pas présenter la vraie vie des gens et de la société affectera certainement l’enthousiasme du public à regarder des films à long terme.”

Pour Ren Xia, dont le film “May You Stay Forever Young” a été nominé pour un Golden Horse Award l’année dernière, se détournant des marchés du continent et de Hong Kong pourrait être une décision difficile. C’est celui avec lequel il est prêt à vivre, cependant. En juillet, il participe à la rédaction d’une déclaration commune sur la liberté du cinéma, appelant à une création sans compromis. Des dizaines de cinéastes à Hong Kong, y compris Chan et Chow, l’ont signé.

“Tourner des films en soi est risqué”, a déclaré Ren la semaine dernière, notant que des réalisateurs iraniens primés tels que Jafar Panahi ont été mis derrière les barreaux pour avoir dit la vérité à travers leur travail. “S’ils peuvent le faire dans une situation plus dangereuse que la nôtre, nous n’avons aucune raison d’avoir peur.”