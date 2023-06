La cellule olympique de la Mission approuve la proposition de Mirabai Chanu et Bindyarani Devi de s’entraîner aux États-Unis

La cellule olympique de la mission (MOC) du ministère des Sports a approuvé la proposition de Mirabai Chanu et Bindyarani Devi d’entraîner à St. Louis, aux États-Unis, le camp d’entraînement à l’étranger pour les athlètes du programme de podium olympique cible (TOPS).

Le COM a approuvé la proposition des athlètes lors de sa récente réunion.

Les médaillés des Jeux olympiques et du Commonwealth s’entraîneront à l’Université SQUAT de St. Louis sous la direction du Dr Aron Horschig et travailleront sur leur processus de rééducation et de musculation avant les prochains Jeux asiatiques.

Lors de leur 65 camp d’entraînement à l’étranger, le duo Mirabai et Bindyarani sera accompagné de l’entraîneur en chef indien Vijay Sharma et de leur physiothérapeute Tesneem Zayyad.

Le gouvernement couvrira leurs frais de voyage en avion, les frais d’embarquement et d’hébergement, l’assurance médicale, les frais de transport local, les frais de gym et les frais de consultation d’un médecin, entre autres dépenses.

