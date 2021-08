La cellule des biens de la branche criminelle de Mumbai convoque Sherlyn Chopra

Vendredi, la cellule des biens de la Direction du crime de Mumbai a convoqué l’actrice de Bollywood Sherlyn Chopra pour lui demander de comparaître devant elle pour un interrogatoire dans le cadre de l’affaire de production de films pornographiques dans laquelle l’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté, a informé la police de Mumbai. Plus tôt jeudi, le directeur d’Armsprime Media Private Limited, Saurabh Kushwaha, a été convoqué pour un interrogatoire par la cellule des biens de la branche criminelle de Mumbai.

Pendant ce temps, un tribunal des sessions de Mumbai a annoncé jeudi qu’il entendrait les demandes de mise en liberté sous caution du mari de l’homme d’affaires et acteur Shilpa Shetty, Raj Kundra et de son associé Ryan Thorpe, le 10 août. Kundra et Thorpe ont tous deux contesté l’ordonnance du tribunal d’instance qui a rejeté leurs demandes de mise en liberté sous caution.

Actuellement, les deux sont en détention judiciaire dans l’affaire de pornographie. Le 2 août, la Haute Cour de Bombay a réservé son ordonnance sur les requêtes déposées par Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe contestant leur arrestation dans une affaire liée à l’affaire de racket pornographique.

Au cours de la procédure devant le tribunal, l’enquêteur a déclaré au tribunal que 68 vidéos pornographiques avaient été trouvées sur l’ordinateur portable de Kundra.

La police a ajouté qu’un scénario de film à contenu sexuel avait également été trouvé sur l’ordinateur portable personnel de Kundra. Le 27 juillet, un tribunal de Mumbai a envoyé Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe en détention judiciaire pendant 14 jours. Kundra a été arrêté par la police le 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques.

Plus tôt le 25 juillet, la police avait informé que quatre employés de Kundra avaient tourné des témoins contre lui dans l’affaire de racket pornographique, augmentant ainsi les ennuis pour lui. Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien. (IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).