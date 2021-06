L’avocat de GHISLAINE Maxwell a déclaré qu’elle souffrait dans des conditions détestables.

La prétendue madame de Jeffrey Epstein a passé ses jours dans une cellule de prison sécrétant avec des eaux usées brutes, une hyper-surveillance et privée des nécessités humaines de base comme l’eau, a écrit son avocat dans une lettre.

Un avocat de Ghislaine Maxwell a écrit qu’elle est soumise à des conditions infernales comme des eaux d’égout brutes dans sa cellule à l’interdiction de boire de l’eau Crédit : Reuters

Elle est détenue dans une prison de Brooklyn Crédit : AP

La mondaine honteuse de 59 ans est accusée d’avoir préparé des jeunes filles pour le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein Crédit : Getty

Maxwell a été transférée de sa cellule de prison au Metropolitan Detention Center de Brooklyn après la découverte d’eaux usées brutes, a déposé son avocat Bobbi Sternheim dans un dossier mardi soir, selon Reuters.

Sternheim a décrit les agents correctionnels comme ayant un accès sans entraves pour fouiller dans les documents juridiques confidentiels de Maxwell et garder un œil sur ses réunions privilégiées avec des avocats.

L’avocat a également contesté le fait que ni Maxwell ni ses avocats n’aient eu droit à une demande de boire de l’eau lors de leur réunion de quatre heures dimanche.

L’avocat affirme qu’il y a eu beaucoup de plaintes concernant le traitement du détenu de 59 ans, mais « peu si quelque chose a été fait ».

Maxwell est également interrogé au Royaume-Uni après que d’autres victimes présumées se soient manifestées, affirmant qu’elles avaient également été maltraitées par elle et Epstein. Crédit : Getty

L’ancien amant de Maxwell, Epstein, 66 ans, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Manhattan en 2019 après avoir été détenu pour trafic sexuel Crédit : AP

Maxwell, 59 ans, est accusé d’avoir soigné des jeunes filles pour l’ancien amant Epstein, 66 ans, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison de Manhattan en 2019 après avoir été détenu pour trafic sexuel.

« Les règles en constante évolution ont un impact négatif sur la capacité de Mme Maxwell à se préparer pour son procès », lit-on dans la lettre.

« L’hyper-surveillance de Mme Maxwell et de son conseil lors des visites juridiques est hautement inappropriée et invasive. »

La lettre a été déposée pour contrer les procureurs qui, dans une lettre du 7 juin, ont déclaré que les gardiens de prison peuvent effectivement regarder les discussions de Maxwell avec les avocats, mais qu’ils ne peuvent pas les entendre.

L’ancienne philanthrope de la haute société n’a pas obtenu de libération sous caution car elle est considérée comme un « risque de fuite » Crédit : Reuters

Les procureurs ont fait valoir que, contrairement à tout autre détenu du cachot de Brooklyn, Maxwell disposait de plus de temps pour utiliser un ordinateur et examiner les preuves, et d’un temps suffisant pour s’entretenir avec ses avocats.

Ils ont également maintenu que Maxwell était « physiquement en bonne santé », a rapporté Reuters.

Le bureau de l’avocate américaine Audrey Strauss à Manhattan a refusé de commenter la lettre de l’avocate.

La frustration exprimée à propos du traitement de la mondaine emprisonnée survient alors qu’elle est interrogée au Royaume-Uni.

Plusieurs femmes se sont manifestées, alléguant des abus de la part de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell dans le cadre d’une nouvelle enquête.

De nouvelles victimes présumées se sont manifestées au Royaume-Uni, ce qui a conduit à une nouvelle enquête Crédit : Getty

Une enquête de Channel 4 News affirme que des preuves provenant de documents de source publique, de témoignages et d’entretiens étaient en cours d’examen.

Des documents judiciaires ont également été recueillis dans le cadre de l’enquête et les infractions présumées comprennent des agressions sexuelles et des viols au cours des années 1990 et 2000.

Cependant, il est rapporté que la police du Met n’a pas mené d’enquête complète à l’époque.

La lettre de ses avocats accusant les refus d’approvisionnement en eau et les quartiers d’égouts bruts fait suite au tollé suscité par ses conditions de captivité.

En avril, quelques mois après un autre avocat, David Oscar Markus a comparé l’incarcération de Maxwell à Hannibal Lecter, le tueur en série cannibale fictif du Silence des agneaux.

« Bien qu’elle soit une prisonnière modèle qui ne présente aucun danger pour la société et n’a littéralement rien fait pour inciter à un traitement » spécial « , elle est maintenue en isolement – des conditions adaptées à Hannibal Lecter mais pas à une femme de 59 ans qui ne représente aucune menace à qui que ce soit », a déclaré Markus dans la motion.< >

À l’époque, il y avait des accusations selon lesquelles on servait à Maxwell de la «nourriture non comestible» qui était passée au micro-ondes sans le revêtement en plastique retiré, privée de sommeil après avoir dû se soumettre à «plusieurs recherches invasives» et manquait d’intimité avec ses mouvements enregistrés par «plusieurs caméras vidéo . «

L’eau qu’on lui aurait proposé de boire a été décrite à l’époque comme « trouble et imbuvable ».

Maxwell a tenté de déposer plusieurs requêtes pour être libérée sous caution de la prison de Brooklyn où elle est détenue.

Son procès doit commencer en juillet et Maxwell fait face à des accusations d’infractions présumées datant de 1994 à 2004.

Markus a également souligné que les hommes riches de haut niveau accusés d' »infractions similaires ou plus graves » sont souvent libérés sous caution « afin qu’ils puissent se préparer efficacement au procès ».

Il a nommé Bernie Madoff, Harvey Weinstein, John Gotti et d’autres pour illustrer son propos.

Mais les trois demandes de mise en liberté sous caution de Maxwell ont été refusées en raison des inquiétudes selon lesquelles elle représente un « risque de fuite » – mais ses avocats ont fait valoir que ces accusés de premier plan avaient également des liens avec l’étranger.