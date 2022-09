La célébrité Naagin Krishna Mukherjee s’est fiancée à son petit ami Chirag Batliwalla, Aly Goni-Jasmin Bhasin assiste à la cérémonie

L’acteur Krishna Mukherjee de Naagin a annoncé ses fiançailles avec son fiancé Chirag Batliwalla. Le couple a récemment partagé ses premières photos en ligne après avoir organisé une cérémonie privée à Manali devant ses amis et sa famille les plus proches. Le couple était assorti en blanc pour leur cérémonie. Quelques-uns des collègues de l’industrie télévisuelle de Krishna ont également assisté à l’événement et publié des photos.

La photo d’Aly Goni montre Krishna et son fiancé, qui est dans la marine marchande, se dirigeant vers une allée. Le marié a choisi de porter son uniforme tout blanc, tandis que Krishna a opté pour une robe blanche sans bretelles avec une surjupe autour de sa taille. On peut le voir guider Krishna et lui tenir la main alors qu’ils entrent en scène dans la vidéo. Les deux ont également échangé des câlins chaleureux.

Jetez un œil à la photo désormais virale ici:





Krishna se mariera l’année prochaine et en parlant de la même chose, elle a déclaré à ETimes : “Nous nous sommes rencontrés par le biais d’amis communs en décembre de l’année dernière et nous avons cliqué instantanément. Il ne fait pas partie de cette industrie; il est dans la marine marchande. Je l’ai rencontré pour la première fois alors qu’il portait son uniforme et j’ai été immédiatement attiré par lui. Il n’est pas habitué à mon métier, donc je ne partage pas son nom car c’est une personne privée.

“Je n’ai jamais trouvé une personne qui m’a autant aimé, il prend soin de moi et fait de petites choses que j’adore vraiment. Il me fait me sentir très spécial avec ses petits gestes et je savais juste dans mon cœur qu’il était celui qu’il me fallait. C’était la même chose pour lui aussi, c’est pourquoi nous avons décidé d’aller de l’avant et de nous fiancer. Je suis très heureux et excité. Mais nous ne prévoyons pas de nous marier cette année, nous nous marierons en 2023 »,